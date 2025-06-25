В финале плей-офф мини-футбольной Суперлиги «Газпром-Югра» не дала «Ухте» забить и добилась седьмого матча

«Питерец.ру» подключился к освещению плей-офф мини-футбольной Суперлиги только на этапе финала. Вопреки ожиданиям торсиды «Ухты» шестая игра не завершила финал. Клуб из Республики Коми вёл в финальной серии со счётом 3–1, но лишённые права на ошибку «газпромовцы» сначала растерзали соперника со счётом 7:2, а теперь и вовсе нейтрализовали нападение «Ухты».

Открыть счёт в шестой встрече финала хозяевам помог стандарт: Фильо Дуду снабдил точной передачей Антона Рубцова, который поразил ворота «Ухты» на 11-й минуте. Сразу же предупреждение схлопотал ухтинец Максим Емельянов, а на 12-й минуте блеснул индивидуальным мастерством Валерио Щимба – 2:0 в пользу «Газпрома-Югры» к перерыву. Мог при минимальном преимуществе хозяев забить Роман Карелин, но за «газпромовцев» сыграл каркас ворот.

Нокаутом для гостей стал гол газпромовского бомбардира Андрея Понкратова сразу после перерыва: реализовать угловой голеадору помог Щимба – 3:0 на 22-й минуте, да ещё и Емельянов нарвался на удаление. На 25-й минуте Николай Шистеров помог Понкратову оформить дубль: матч так и завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев. Очередной ложкой дёгтя для «Ухты» стала красная карточка Владислава Мусина-Пушкина.

Седьмой матч – 28 июня.



