Петербургский волейбольный «Зенит» в четырёх партиях победил «Югру-Самотлор» в 17-м туре Суперлиги

Пока «Питерец.ру» игнорировал волейбольный «Зенит», коллектив Виктора Сидельникова продолжал выступление в Суперлиге. С 12-го по 16-й туры «сине-бело-голубые» дважды проиграли («Кузбассу» 2–3 и «Уралу» 1–3) и трижды выиграли (у «Енисея» 3–2, у «Газпрома-Югры» 3–1 и у оренбургского «Нефтяника» 3–0). И вот очередным соперником «Зенита» стала в 17-м туре «Югра-Самотлор».

Клуб из Нижневартовска в сезоне – 2023/2024 является главным аутсайдером мужской Суперлиги. Вернулись в строй Гребенников и Яковлев – и Сидельников наконец-то получил полноценную заявку на матч (ранее «Зенит» страдал из-за травм ведущих игроков). Выиграв стартовую партию со счётом 25:21, «Зенит» стушевался в концовке следующего сета и позволил гостям сравнять счёт. Но в дальнейшем петербуржцы держали нити игры в своих руках: хозяева выиграли третью партию со счётом 25:20, а четвёртую – 25:22. При этому у «Югры-Самотлора» были реальные шансы добиться тай-брейка, но неточность Никкеля не позволила зрителям КСК «Арены» насладиться укороченной партией, этим пощекотав себе нервы.

Выиграв у «андердога» из Нижневартовска со счётом 3–1, петербургский клуб закрепился на седьмой строчке турнирной таблицы. 22 января «Зенит» дома сыграет с клубом НОВА.