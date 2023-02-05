Волейбольный «Зенит» в трёх партиях побеждён на своей площадке клубом «Зенит-Казань»

«Питерец.ру» уже обратил внимание на прогноз от пресс-службы волейбольного клуба «Зенит», в котором «сине-бело-голубым» пророчат итоговое третье место. При этом «регулярку» командам Суперлиги предстоит играть вплоть до конца марта, однако предварительные выводы делать можно уже сейчас.

Поражение от казанского «Зенита» уменьшает шансы команды Андрея Толочко на место выше третьего. Лидируют в чемпионате Суперлиги московские динамовцы, казанцы упрочили вторую позицию, петербургский клуб – третий.

Не удалось хозяевам «СИБУР Арены» реализовать ни преимущество «+5» по ходу стартового сета, ни брейк в эндшпиле второй партии. Не очень уверенно сыграл Егор Клюка, а вот в составе победителей можно выделить Кристенсона и Михайлова. Связующий и диагональный казанской команды демонстрировали хорошую слаженность, что явилось ещё одним фактором победы гостей.

После матча тренер «Зенита» Толочко посетовал на два проигрыша перед очной встречей с казанским клубом, назвав «сложным» проигранный его командой со счётом 0–3 (22:25, 24:26, 19:25).