Сегодня на чемпионате мира в Катаре Сербия и Камерун забили на двоих 6 мячей, Гана и Южная Корея – 5

Пока футболисты «Зенита» и «Спартака» дерутся и получают красные карточки, в Катаре продолжается чемпионат мира. В сборной Камеруна по плохой традиции произошёл очередной скандал. На этот раз главный тренер Ригобер Сонг выпроводил из команды голкипера Андре Онана (на фото). После этого шансы сербов забить резервному голкиперу Камеруна в матче 2-го тура группового этапа возросли.

Сербы безвольно выглядели во встрече с Бразилией (0:2), поэтому отступать дружине Драгана Стойковича было некуда. Пропустив гол после подачи углового, когда камерунский защитник Кастеллетто открыл счёт, сербы ударно провели компенсированное к первому тайму время. Сначала высокорослый защитник Павлович сравнял счёт, затем Сергей Милинкович-Савич вывел свою команду вперёд. После того, как Митрович вскоре после перерыва сделал счёт 3:1 в пользу сербов, казалось, что Камерун обречён на поражение. Но появление на поле Абубакара, отметившегося голом и результативной передачей, всё перевернуло, итоговый счёт – 3:3.

«Питерец.ру» отмечает, что оба гола в ворота Ганы южнокорейцы забили головой, однако коллектив Паулу Бенту проиграл африканцам со счётом 2:3. У победителей дубль сделал Кудус из «Аякса».