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Питерец.ру » Спорт » Бразилия ничем не удивила Хорватию и вылетела с чемпионата мира, проиграв в серии пенальти

Бразилия ничем не удивила Хорватию и вылетела с чемпионата мира, проиграв в серии пенальти

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Хорватский вратарь Ливакович становится одним из главных претендентов на звание лучшего игрока ЧМ–2018.

Говоря о серии пенальти в матче между Бразилией и Хорватией на чемпионате мира в Катаре (а на кону стояла путёвка в полуфинал!), «Питерец.ру» вспомнит высказывание одного из тренеров с «Мундиаля» 1990 года. Тогда наставник проигравшей в серии одиннадцатиметровых сказал, что для соперника послематчевые пенальти были едва ли не единственным шансом бить по воротам.

Вот и хорваты, которые били послематчевые пенальти и в матче 1/8 финала, реализовали все четыре попытки. Влашич, Майер, Модрич и Оршич смогли переиграть с «точки» звёздного бразильского голкипера Аллисона («Ливерпуль»). А вот Родриго и Маркиньос забить не смогли, и хорваты прошли в полуфинал.

Могли бразильцы выиграть в дополнительное время: Неймар открыл счёт на на 105-й минуте с передачи Лукаса Пакеты. Но сыграть на контратаках у «пентакампеонов» не получилось, и Петкович поразил ворорта Аллисона на 117-й минуте. А к серии пенальти штаб сборной Бразилии оказался явно не готов: выбор бьющих игроков удивляет. Сейчас Нидерланды играют с Аргентиной и проигрывают (0:1).

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