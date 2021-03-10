Волейбольная «Ленинградка» разгромлена дома нижегородской «Спартой»

Со «Спартой» из Нижнего Новгорода «Ленинградка» сначала сыграла в гостях. Победой со счётом 3–1 в гостях «Пчёлки» обеспечили себе пятое место в чемпионате Суперлиги. «Питерец.ру» отмечает, что в нижегородском матче самыми результативными в составе победительниц стали Виктория Боброва (19 очков) и Дарья Столярова (18 очков).

Немного побыв на четвёртой позиции в таблице, «Ленинградка» спустилась на пятую ступеньку и уже никуда не сдвинется. Возможно поэтому настрой на домашний поединок со «Спартой» оказался не очень серьёзным. Играя без мотивации, «Ленинградка» уступила на площадке Академии волейбола Платонова с «сухим» счётом 0–3. Если первую партию нижегородки выиграли со преимуществом в 10 очков, то вторую – уже в 14. Лишь в третьем сете «Ленинградка» уступила с приличной разницей (21:25). В параллельном матче «Минчанка» обыграла аутсайдера Суперлиги – команду «Динамо-Метар» (3–1).

13 марта в женской волейбольной Суперлиге должен состояться матч лидеров: встретятся «Динамо-Казань» и «Динамо-Москва».