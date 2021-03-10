ента новостей

21:02
Волейбольная «Ленинградка» разгромлена дома нижегородской «Спартой»
18:59
«АРМИшка» - санкт-петербургские суворовцы разработали талисман Армейских международных игр
18:58
О страстях, верности себе и одиночестве
10:31
В Ленобласти полицейские обнаружили отстойник краденных машин
10:18
В Санкт-Петербурге открылся музей Жореса Алферова
10:15
В Ленобласти госжилнадзор возобновил проверки
09:03
Закупили мешки для ритуальной службы
08:41
Сколько безработных?
00:49
ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс» вышли во второй раунд Кубка Гагарина
19:00
В Петербурге женщина жестоко избила престарелую бабушку
18:55
В Ленобласти военные кинологи ЗВО приступили ко второму этапу профессионального конкурса «Верный друг»
18:54
Россельхознадзор досмотрел более 20 000 животных в аэропорту Пулково
15:54
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО благоустроят более 30 захоронений времен Великой Отечественной войны в Ленинградской области
15:13
В Петербурге полицейские задержали поджигателя иномарок
11:07
Окунулась с рекордом
09:30
Что с коррупцией в Петербурге
00:59
СКА проиграл в Минске но ведёт в серии плей-офф 3–1
20:23
«Зенит» Семака проиграл «Рубину» Слуцкого: спасительный пенальти не реализовал Дзюба
10:00
С 8 марта от первых лиц!
09:36
Мы на 92 месте
19:43
120 военнослужащих-женщин Ленинградского объединения ВВС и ПВО примут участие в Параде победы в Санкт-Петербурге
19:42
Военнослужащие ЗВО в Ленобласти поздравили с наступающим 8 марта многодетную супругу сослуживца
00:52
СКА в овертайме победил в Минске и повёл 3–0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ
23:32
В Петербурге командующий ЗВО вручил женщинам-военнослужащим награды за достижения в обороне страны
23:31
В Петербурге стартовал Международный турнир по перетягиванию каната
23:30
В Петербурге военнослужащие ЗВО поздравили цветами жительниц города с наступающим праздником
19:51
Коронавирус отступает?
19:32
Волейбольный «Зенит» вслед за еврокубковым успехом победил «Белогорье» в матче Суперлиги
19:08
С коммунальщиками будут разбираться?
22:03
Волонтеры акции #МыВместе передадут полтонны апельсинов медицинским работникам
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» разгромлена дома нижегородской «Спартой»

Волейбольная «Ленинградка» разгромлена дома нижегородской «Спартой»

0
55
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
leningradka.spb.ru
Утешает то, что итоговое пятое место в регулярном чемпионате Суперлиги «Ленинградка» себе уже обеспечила.  

Со «Спартой» из Нижнего Новгорода «Ленинградка» сначала сыграла в гостях. Победой со счётом 3–1 в гостях «Пчёлки» обеспечили себе пятое место в чемпионате Суперлиги. «Питерец.ру» отмечает, что в нижегородском матче самыми результативными в составе победительниц стали Виктория Боброва (19 очков) и Дарья Столярова (18 очков).

Немного побыв на четвёртой позиции в таблице, «Ленинградка» спустилась на пятую ступеньку и уже никуда не сдвинется. Возможно поэтому настрой на домашний поединок со «Спартой» оказался не очень серьёзным. Играя без мотивации, «Ленинградка» уступила на площадке Академии волейбола Платонова с «сухим» счётом 0–3. Если первую партию нижегородки выиграли со преимуществом в 10 очков, то вторую – уже в 14. Лишь в третьем сете «Ленинградка» уступила с приличной разницей (21:25). В параллельном матче «Минчанка» обыграла аутсайдера Суперлиги – команду «Динамо-Метар» (3–1).

13 марта в женской волейбольной Суперлиге должен состояться матч лидеров: встретятся «Динамо-Казань» и «Динамо-Москва».

Все по теме: волейбол
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-02-2021, 00:07
Волейбольная «Лениградка» разгромлена клубом «Динамо» (Краснодар)
24-02-2020, 13:40
«Ленинградка» сыграет в плей-офф волейбольной Суперлиги
13-02-2017, 23:17
Волейбольная «Ленинградка» готовится к решающим матчам сезона
4-03-2019, 21:51
Волейбольная «Ленинградка» снова проиграла лидеру
28-01-2021, 22:52
Волейбольная «Ленинградка» уверенно выиграла тай-брейк у «Локомотива»
28-02-2015, 23:35
«Ленинградка» уступила «Протону» 1—3 в матче волейбольной Суперлиги

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
355
24-02-2021, 11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
0
856
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
961
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
874
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
Наверх