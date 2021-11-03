Андрей Кузьменко сделал дубль, но СКА проиграл «Металлургу» по буллитам

Перед встречей с магнитогорским «Металлургом» СКА снова обыграл московское «Динамо». На этот раз команда Вадима Шипачёва была повержена с минимальным преимуществом (3:2), при этом сам центрфорвард очков снова не набрал. «Питерец.ру» заметил, что сейчас ходят слухи о возможном обмене Шипачёва.

Но вот «Металлург» победить не удалось, несмотря на появление в составе СКА очередного новичка. В тройке с Никитой Гусевым появился ещё один «возвращенец» из-за океана. Речь идёт о бывшем хоккеисте системы СКА Александре Волкове, который с 2017 года играл в АХЛ. Не сыграли с «Магниткой» Антон Бурдасов (травма) и Линден Вей (легионерский лимит).

Активный Волков очень быстро открыл счёт результативным баллам, когда в дебюте второго периода помог Андрею Кузьменко открыть счёт (вторым ассистентом стал Гусев). Но упорный Акользин сравнял счёт (его первый гол отменили из-за офсайда арбитры). На 23-й секунде третьего периода снова отличился Кузьменко, но удержать шаткое преимущество СКА не удалось. Но Коростелёв сначала сделал счёт 2:2, а затем и реализовал победный буллит.