Дубль Влашича помог ЦСКА победить «Спартак»

Матч ЦСКА и «Спартака» привлекал повышенное внимание любителей футбола и обозревателей. Дополнительной интригой стала ситуация с вроде бы бросившим команду Виктором Гончаренко, который как ни в чём не бывало восседал на тренерской скамейке ЦСКА.

Если забивший два гола армеец Никола Влашич – очевидный герой дерби, то голкиперу «Спартака» Александру Максименко пришлось примерить на себя образ антигероя матча. Ошибка вратаря «красно-белых» позволила Влашичу открыть счёт в первом тайме. Дальний удар хорватского полузащитника ЦСКА Максименко должен был парировать, но неуклюже пропустил мяч в сетку своих ворот. Во втором тайме с поля был удалён Роман Зобнин, а финальный счёт Влашич установил на 90-й минуте.

Победив, столичный армейцы закрепились в конце лидирующей пятёрки: команда Гончаренко набрала 40 очков в 25 матчах. «Спартак» теперь отстаёт от ЦСКА на 8 очков, и ликвидировать такой отрыв за 5 туров коллективу Тедеско будет очень сложно. И «Спартаку», и ЦСКА в заключительных матчах первенства РПЛ предстоит сыграть с «Локомотивом» и «Рубином».