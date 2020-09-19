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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» не мог выиграть в гостях у «Урала»: что бы это значило?

«Зенит» не мог выиграть в гостях у «Урала»: что бы это значило?

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-ural.ru
«Сине-бело-голубые» потеряли победный ход начала сезона.

После победы над тульским «Арсеналом» в прошлом туре «Зенит» играл в субботу матч 8-го тура на «Екатеринбург Арене». «Питерец.ру» заметил, что Артём Дзюба не мог не забить «Арсеналу», а сегодня он очень быстро открыл счёт в игре с «Уралом». Дзюба отличился с передачи Данилы Кругового, а само взятие ворот Помазуна вызвало много споров. Показалось, что форвард «Зенита» отличился из офсайда, главный арбитр матча Сергей Карасёв это гол засчитал.

Ответный гол забил Андрей Панюков: был в карьере этого уральца и зенитовский период. Сергей Семак на 80-й минуте провёл двойную замену, выпустив свежих Эмилиано Ригони и Александра Ерохина, но счёт 1:1 не изменился. Теперь «Зенит» стал промежуточным лидером чемпионата: после 8 игр петербуржский клуб набрал 17 очков (у «Сочи» - 15 очков по итогам 7 туров).

После мачта СМИ распространили заявление президента «Урала» Григория Иванова. Футбольный функционер уверен, что Дзюба забил из положения «вне игры», а отвечавшего за систему ВАР арбитра Алексея Матюнина следует отстранить.

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