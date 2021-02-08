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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» близок к рекордному чемпионству в РПЛ

«Зенит» близок к рекордному чемпионству в РПЛ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
РИА Новости
Питерский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-лиги

Питерский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-лиги, и в случае сохранения лидирующей позиции до самого конца сезона, команда Сергея Семака побьет сразу два рекорда турнира.

Четыре очка отрыва от московского ЦСКА, идущего на втором месте, шесть пунктов преимущества над столичным «Спартаком», занимающим третью позицию, и восемь пунктов превосходства над «Сочи», расположившимся на четвертой сточке – при взгляде на турнирную таблицу РПЛ у болельщиков «Зенита» не было поводов для грусти во время зимней паузы. А многие эксперты, давая прогнозы на футбол во второй части российского сезона утверждали, что реальной конкуренции у «Зенита» в борьбе за золото не будет. Особенно с учетом того, что питерцы прекратили борьбу в европейских кубках, а значит – смогут всецело сосредоточиться на внутренних баталиях.

Команда Сергея Семака и вправду намерена как можно эффектнее и увереннее обеспечить себе золотые медали, тем более что чемпионство в сезоне 2020/21 может стать историческим – рекордным для «Зенита» и всей Российской Премьер-лиги. Причем команда из Санкт-Петербурга моет установить сразу две «рекордные планки» для будущих поколений. Первая – по самой длинной чемпионской серии в РПЛ. После того, как российский чемпионат стал Премьер-лигой, ни одному клубу не удавалось выиграть титул в трех сезонах подряд. А у «Зенита» сейчас два золота кряду и лидерство в текущей кампании.

Второй рекорд – по количеству титулов, завоеванных за всю историю РПЛ в целом. На данный момент «Зенит» делит со столичным ЦСКА лидерство в историческом зачете российских чемпионов – у клубов по 6 трофеев. И символично, что именно «Армейцы», не желающие терять лидерство, являются главным на данный момент конкурентом питерцев в сражении за высшую ступень в табели о рангах чемпионата страны.

Теоретически «Зенит» может побить еще ряд рекордов, в том числе и своих собственных, но сделать это будет крайне трудно. Например, для того, чтобы превзойти свое же достижение по количеству набранных очков за чемпионат, установленное в 2020-м году (72 пункта), «Зениту» необходимо будет выиграть все оставшиеся 11 поединков в чемпионате.

Ну, а для того, чтобы установить новый рекорд по разнице забитых и пропущенных мячей, который также принадлежит «Зениту» в прошлом чемпионском сезоне (+47 голов), команде Сергея Семака необходимо в заключительных 11-ти турах нынешней кампании победить своих оппонентов с общей разницей в 20 мячей. Эта задача кажется более вероятной, но и простой данную «миссию» не назовешь. 

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