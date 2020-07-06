ента новостей

00:52
Футбольный «Зенит» официально стал чемпионом в сезоне – 2019/2020
23:46
«Спартак» проиграл «Тамбову»: виновато ли судейство?
09:16
Спрос на услуги частных клиник упал
09:00
Сдавать ли экзамен с температурой?
22:24
Ренфро вслед за Айоном покинул баскетбольный «Зенит»
13:47
Центры занятости открыли в Ленобласти
12:20
В Петербурге пункты сдачи ЕГЭ подготовлены вовремя
12:13
В Петербурге лжеврач обокрала пенсионерку
11:22
В Петербурге после пожара обгаружили два трупа
11:18
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
10:34
Идеальная разница в возрасте для супругов
10:11
Кто будет соперничать с Дрозденко?
19:45
Киностудия «Ленфильм» вносит свой вклад в защиту окружающей среды
13:38
Злоумышленника убившего пенсионерку в парке Александрин, изобличили еще в двух аналогичных преступлениях
13:33
На станции метро «Кировский завод» отремонтируют колонны
13:29
Противопожарный инструктаж для пожилых людей
10:50
В Кировском районе Петербурга задержан автоугонщик
09:29
Летние лагеря открываются
08:39
Поезд на курорт Крыма
00:40
Победа над «Тамбовом» в Нижнем Новгороде вплотную приблизила «Зенит» к чемпионству
15:48
Дубль Влашича помог ЦСКА победить «Спартак»
09:39
Депутат лишился мандата
09:18
Два заведения оштрафованы
17:50
Памфилова – против провокаций на голосовании в Санк-Петербурге
12:11
В Ленобласти загорелся туристический автобус
11:00
Это должен знать каждый!
10:31
На севере Петербурга дети подожгли три иномарки
10:15
Вишневский не верит
09:50
Поправкам быть
16:45
Виртуальная выставка «Промышленность Ленинграда: работа в блокированном городе и эвакуация»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Спорт » Футбольный «Зенит» официально стал чемпионом в сезоне – 2019/2020

Футбольный «Зенит» официально стал чемпионом в сезоне – 2019/2020

0
3
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Победив в результативном матче «Краснодар», коллектив Сергея Семака завоевал золотые медали.

Выезд в Краснодар подарил болельщикам «Зенита» результативный матч, который петербургская команда выиграла со счётом 4:2. «Питерец.ру» не будет заострять внимание на протоколе встречи, главное то, что «Зенит» оформил второе подряд чемпионство.

Футбольные обозреватели уже отметили, что «Зенит» не просто победил, а защитил титул. Если посмотреть на ход чемпионата и на таблицу РПЛ, то может сложиться мнение – клуб из Северной столицы довольно легко это сделал.

Главными героями сезона можно назвать Сергея Семака, Артёма Дзюбу и Юрия Жиркова. Главный тренер отлично сработал во внутреннем чемпионате (про Лигу чемпионов этого сезона сейчас вспоминать не будем). Нападающий сборной России Дзюба помимо прекрасной индивидуальной статистики показал себя командным игроком. А ветеран Жирков выдал очень достойный сезон, забивал.

К следующему сезону состав «Зенита» может измениться. Если воплотятся слухи об отъезде в Европу Сердара Азмуна, то нужен будет ещё один нападающий. Возможно, требует укрепления и вратарская линия.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

12-12-2019, 01:19
0:3 в Лиссабоне – так футбольный «Зенит» завершил календарный 2019 год
27-10-2019, 22:07
В Самаре «Зенит» победил и не пропустил
24-08-2019, 20:04
Бывший клуб Семака обыграл «Зенит»
14-08-2018, 00:00
1 удар = 1 гол: так сыграл «Зенит» в Казани
7-05-2020, 00:07
Могут ли футбольный «Зенит» объявить чемпионом России?
25-04-2019, 00:24
«Зенит» обыграл «Динамо» и стал ещё ближе к чемпионству

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
231
3-07-2020, 11:18
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
0
419
29-06-2020, 11:26
В Ленобласти малолетняя девочка погибла в ДТП
0
429
26-06-2020, 13:17
ДТП с маршруткой на Московском шоссе
0
781
17-06-2020, 14:17
В Петербурге иномарка сбила ребенка
Наверх