Футбольный «Зенит» официально стал чемпионом в сезоне – 2019/2020

Выезд в Краснодар подарил болельщикам «Зенита» результативный матч, который петербургская команда выиграла со счётом 4:2. «Питерец.ру» не будет заострять внимание на протоколе встречи, главное то, что «Зенит» оформил второе подряд чемпионство.

Футбольные обозреватели уже отметили, что «Зенит» не просто победил, а защитил титул. Если посмотреть на ход чемпионата и на таблицу РПЛ, то может сложиться мнение – клуб из Северной столицы довольно легко это сделал.

Главными героями сезона можно назвать Сергея Семака, Артёма Дзюбу и Юрия Жиркова. Главный тренер отлично сработал во внутреннем чемпионате (про Лигу чемпионов этого сезона сейчас вспоминать не будем). Нападающий сборной России Дзюба помимо прекрасной индивидуальной статистики показал себя командным игроком. А ветеран Жирков выдал очень достойный сезон, забивал.

К следующему сезону состав «Зенита» может измениться. Если воплотятся слухи об отъезде в Европу Сердара Азмуна, то нужен будет ещё один нападающий. Возможно, требует укрепления и вратарская линия.