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Питерец.ру » Спорт » «Спартак» взбешён судейством в матче с «Сочи», дойдёт ли до снятия с чемпионата РПЛ?

«Спартак» взбешён судейством в матче с «Сочи», дойдёт ли до снятия с чемпионата РПЛ?

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
premierliga.ru
Леонид Федун уже сделал громкое заявление после 2:2 в поединке «красно-белых» с сочинцами.

Незаметно начался новый сезон российского футбольного чемпионата. 8 августа одержали победы в своих матчах ЦСКА и «Ростов», а в воскресенье состоялись ещё три игры.

Наибольшее внимание привлекло противостояние «Спартака» и «Краснодара». «Питерец.ру» посмотрел на эпизоды с назначением двух 11-метровых в спартаковские ворота: второй пенальти на повторе выглядит надуманным. Ситуация была такая: при счёте 2:1 в пользу «Спартака» игрок сочинцев нанёс удар по воротам, а вратарь Максименко этот удар парировал. Но после удара произошёл контакт Жиго, в результате чего главный арбитр матча Василий Казарцев назначил пенальти, и счёт сравнялся.

Грандиозные скандал разгорелся ещё на поле: Максименко был предупреждён за несогласие с решением Казарцева, но главные слова сказал Леонид Федун – как и положено боссу. По словам Федуна, «Спартак» теперь может прекратить выступления в РПЛ. А Казарцева уже отстранили от судейства и проверят на полиграфе. Чтобы избежать снятия «Спартака», можно назначить переигровку.

 

 

 

 

 

 

 

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