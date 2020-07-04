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Питерец.ру » Спорт » «Спартак» проиграл «Тамбову»: виновато ли судейство?

«Спартак» проиграл «Тамбову»: виновато ли судейство?

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Второе поражение подряд заставило фанатов «красно-белых» вспомнить сезон 2003 года.  

Если проигрыш ЦСКА был объясним репутацией соперника, то поражение от «Тамбова» со счётом 2:3 спартаковцам можно оправдать лишь судейством. «Питерец.ру» кратко изложит фабулу игры: «Спартак» дважды вёл в счёте, но пропустил на 73-й и 82-й минутах. При этом Александр Соболев забил при счёте 2:2, но главный арбитр встречи Владимир Москалёв это взятие ворот Шелия отменил. Сразу же за фол Жиго был назначен пенальти, который и принёс «Тамбову» победу. А ведь по условиям аренды не сыграл со «Спартаком» Мелкадзе, отлично вписавшийся в тамбовскую команду.

Сейчас интернет полон гневными комментариями, причём в роли главного виновника проблем «Спартака» многие видят Доменико Тедеско. Вот и сегодня немецкий специалист заменил Ларссона буквально сразу же после того, как швед сотворил эффектный гол, сделав счёт 2:1. К тому же Тедеско выдал неоднозначную фразу (возможно, дело в тонкостях перевода?), заявив, что будет счастлив, когда этот сезон закончится. При таких результатах «Спартака» в следующем сезоне у «красно-белых» может появиться очередной новый тренер.

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