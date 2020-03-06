Паскуаль впервые выиграл матч Евролиги с «Зенитом»

Серия поражений баскетбольного «Зенита» в Евролиге явно затянулась. С конца января «сине-бело-голубые» поочередно проиграли «Барселоне», «Фенербахче», «Панатинаикосу», «Альбе», «Баварии» и ЦСКА. И вот состоялся матч-триллер с «Жальгирисом», который тоже испытал серьёзный игровой кризис по ходу сезона.

Менеджмент литовского клуба не отказал в доверии Шарунасу Ясикявичусу после кошмарной серии из 9 поражений подряд по ходу регулярного чемпионата Евролиги. И вот вчерашний соперник «Зенита» снова бьётся за плей-офф, однако поражение в Санкт-Петербурге может осложнить эту задачу.

Отставая по ходу основного времени, «Зенит» взял победный курс в четвёртой четверти. Однако преимущество в 6 очков за 2:30 до сирены команде Паскуаля удержать не удалось – овертайм. Проведший выдающийся для себя матч австралиец Лондейл (27 очков) в дополнительной пятиминутке вывел «Жальгирис» вперёд, но у «Зенита» нашёлся свой герой. Француз Эндрю Альбиси стал исполнителем победного штрафного броска – 76:75 в пользу «Зенита».