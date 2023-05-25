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Питерец.ру » Культура » Концерт духовой музыки «КЛАРНЕТОВЫЙ РЕВЕРАНС»

Концерт духовой музыки «КЛАРНЕТОВЫЙ РЕВЕРАНС»

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37
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
Концерт духового оркестра Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова в Историческом парке можно посетить бесплатно

30 мая в 18.00 в мультимедийно-выставочном центре “Россия - моя история” состоится концерт духовой музыки «КЛАРНЕТОВЫЙ РЕВЕРАНС».

На сцене Исторического парка выступит Духовой оркестр Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова). Художественный руководитель и дирижер - Дмитрий Мисюра.

Концерт представляет собой музыкальное приношение одному из самых популярных музыкальных инструментов, который входит в состав большинства современных оркестров, кларнету.

Солистами выступят лауреаты престижных всероссийских и международных конкурсов студенты Санкт-Петербургской государственной консерватории класса профессора, заслуженного артиста РСФСР А.В.Казакова.

Кларнет, в сопровождении духового оркестра Санкт-Петербургской государственной консерватории, будет солировать в разных жанрах от классической до современной музыки. В программе произведения Круселя, Массне, Краутгартнера и Андерсона.

Также, в программе прозвучит редко исполняемый «Военный концерт» для кларнета с оркестром бельгийского композитора и дирижёра Дирка Броссе. Музыкальный опус, полный душераздирающих образов, посвящён событиям Балканских войн девяностых годов двадцатого столетия.

Вход свободный

6+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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