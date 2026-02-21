ента новостей

11:40
Сольный концерт Григория Чернецова «Признание в любви»
11:28
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
11:22
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
11:18
В Пушкине задержали подозреваемых в ограблении пенсионера
11:12
В Петербурге мужчина потушил Вечный огонь на Марсовом поле
15:43
В Мариинском дворце состоялось открытие фестиваля «Книжный Маяк Петербурга»
15:09
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с Эллой Памфиловой
13:30
В восьми районах Петербурга планируются ограничения дорожного движения
13:27
В Петербурге световые проекции украсят фасады зданий к Дню защитника Отечества
12:40
В Петербурге «форточника» из Махачкалы изобличили еще в двух кражах
12:37
В Невском районе с поличным задержали курьера мошенников
12:33
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге иномарки в городе Пушкин
12:29
В Невском районе задержали студентов, ограбивших продавца телефона
12:25
В Петербурга раскрыто убийство 17-летней давности
09:48
Беглов вручил награды командирам ЛенВО и 6-й гвардейской Ленинградской армии ВВС и ПВО ВКС РФ
09:33
Выставка «Нон-финито»
20:29
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки из Сесерорецка
20:25
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пожилую женщину
20:20
В Петроградском районе задержан мужчина подозреваемый в разбое
13:21
Беглов и Бельский вручили ветеранам боевых действий документы на новые квартиры
12:48
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка сенсорной живописи «Чувствую кожей»
11:12
В Ленобласти подросток подозревается в сбыте и покушении на сбыт поддельных денег
11:01
Петербург подтвердил лидерские позиции в Национальном рейтинге качества жизни
10:48
В Петербурге молодые полицейские приняли Присягу
10:45
В Петербурге «Мясокомбинат им. С. М. Кирова» признали как достопримечательное место
10:43
Студотрядам Герценовского университета вручены благодарности вице-спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга
10:41
8 марта Золотые хиты оперетт в Эрмитаже
10:40
«Иван Сусанин» как ответ на репарации — и спор вокруг усадьбы в центре Москвы
09:29
В Ленобласти утвердили льготные тарифы на электроэнергию для льготников
09:19
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с губернатором Вологодской области
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Сольный концерт Григория Чернецова «Признание в любви»

Сольный концерт Григория Чернецова «Признание в любви»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
8 марта на сцене БКЗ «Октябрьский» состоится сольный концерт Григория Чернецова «Признание в любви»

8 марта в Большом концертном зале «Октябрьский» состоится выступление Григория Чернецова. Заслуженный артист и солист Мариинского театра представит публике программу, включающую популярные композиции, признанные шедевры советской и зарубежной эстрады, а также оперные партии.

Исполнение прозвучит в сопровождении симфонического оркестра «Таврический» под управлением дирижера Михаила Голикова. Вечер обещает стать незабываемым, наполненным яркими впечатлениями и великолепной музыкой. Начало концерта в 19:00.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

1-03-2021, 13:48
Женщин-медиков поздравят артисты Мариинского театра
25-06-2025, 15:07
Эннио Морриконе и Нино Рота лучшее в исполнение «Impulse Orchestra»
1-02-2015, 10:13
Макаревич будет выступать в Большом зале Филармонии
16-10-2020, 14:36
Концерт к 100-летию Филармонии
13-04-2021, 16:44
В Петербургской филармонии пройдет дебютный концерт Георгия Албегова
10-03-2023, 11:52
Симфонический оркестр Ленобласти даст концерт в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:28
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
Сегодня, 11:22
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
19-02-2026, 20:25
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пожилую женщину
18-02-2026, 11:05
В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки
Наверх