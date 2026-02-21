Сольный концерт Григория Чернецова «Признание в любви»

8 марта в Большом концертном зале «Октябрьский» состоится выступление Григория Чернецова. Заслуженный артист и солист Мариинского театра представит публике программу, включающую популярные композиции, признанные шедевры советской и зарубежной эстрады, а также оперные партии.

Исполнение прозвучит в сопровождении симфонического оркестра «Таврический» под управлением дирижера Михаила Голикова. Вечер обещает стать незабываемым, наполненным яркими впечатлениями и великолепной музыкой. Начало концерта в 19:00.