Выставка Юлии Косцовой «Сад моих сновидений»

8 февраля в Музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ состоится торжественное открытие выставки Юлии Косцовой «Сад моих сновидений».

Первое представление публики нового живописного проекта профессионального, академического художника Юлии Косцовой «Сад моих сновидений».

Отправляемся сквозь нежность чувственного сна на бал-маскарад в сады вечного праздника и ослепительной роскоши. Повсюду слышен смех и шутки, признания в любви шепотом, недомолвки и поцелуй украдкой. Аромат цветов, шелест садов, дуновения ветра и гости с в роскошных костюмах и изысканных масках – по-прежнему инкогнито! – все это художник предлагает прочувствовать в своих произведениях, тонко раскрывая богатую палитру едва уловимых эмоций, испытываемых в отдельно взятый момент.

Косцова Юлия Владимировна

Родилась в Екатеринбурге, в 1983 году.

1999-2004 гг. – училась в Екатеринбургском художественном училище имени И. Д. Шадра (живописно-педагогическое отделение).

2005-2011 гг. – окончила Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт имени И. Е. Репина, мастерская монументальной живописи С. Н. Репина, училась у профессора А. А. Мыльникова.

Стипендиат Министерства культуры РФ, награждена золотой медалью РАХ за успехи в учебе. В конкурсе «400 лет дома Романовых» была награждена премией Российского Императорского Дома и медалью «Юбилей Всенародного Подвига 1613-2013».

С 2012 года – член Союза Художников России и творческого объединения «Аврора».

Член Русского Географического Общества.

Активная участница региональных, всероссийских выставок и творческих конкурсов, а также международных пленэров, выставок, молодежных фестивалей.

Работы художника представлены в крупнейших выставочных центрах и галереях и (МВЦ «Петербургский художник», RakovGallery), а также находятся в частных и государственных коллекциях России, Украины, Хорватии, Италии, Черногории, Бельгии, Чехии, Китая, Англии, Франции, Голландии, Бразилии, США.

28 февраля — 20 апреля 2025 года.

Вернисаж: 28 февраля в 19:00

Вход свободный

Галерея «Ц», 1 этаж

Живопись.