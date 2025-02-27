ента новостей

11:52
Российские суды за три года оштрафовали Telegram более чем на 63 млн руб
11:49
Выставка Юлии Косцовой «Сад моих сновидений»
11:44
Борьбу за живучесть отработали петербургские росгвардейцы в Североморске
11:42
В Петербурге увековечили память Героя Советского Союза Михаила Ашика
11:13
В Петербурге поймали дуэт криминальных курьеров из Новосибирска
10:45
На улице Решетникова троллейбус сбил 8-летнего мальчика
10:42
В Курортном районе задержали жителя Коми, перевозившего в «каршеринге» наркотики
10:08
В Петербурге врачи активно работают над укреплением связей с высшими учебными заведениями и колледжами
09:50
Женские консультации и роддома в СПб будут реорганизованы
01:13
В 8-м туре шахматного турнира в Монако Александра Горячкина победила, а Екатерина Лагно сыграла вничью
00:50
После победы над «Норильском» петербургское хоккейное «Динамо» выиграло и матч у «Барса» и продолжает лидировать в ВХЛ
17:49
Пенсия мечты: какой доход считают достаточным петербуржцы?
17:29
В СПб внедрили уникальную систему работы с грузами
16:16
Мультимедийная выставка «Делориан»
14:01
В Ломоносове поймали подозреваемого в убийстве женщины на 2-й Комсомольской улице
12:42
В школе Красногвардейского района открыли парту Героя СВО и Сад героев, посвящённый защитникам Отечества
12:08
В Петербурге увеличилось количество аптек
12:08
Есть опасность остаться с малой пенсией
09:27
В Петергофе иномарка сбила 8-летнего мальчика
09:24
В Приморском районе лже-сотрудница пенсионного фонда обокрала пенсионерку
01:14
Российская шахматистка Екатерина Лагно лидирует на турнире серии Гран-при ФИДЕ в Монако после ничьей с Тань Чжунъи из КНР в 7-м туре
00:21
Разгромное поражение СКА от «Спартака» со счётом 2:7 – тревожный сигнал перед плей-офф
19:29
В Южной Корее обрушился путепровод на шоссе, погибли по меньшей мере четверо строителей
19:23
Выход на пенсию теперь можно оформить на «Госуслугах»
18:00
Валерий Карпин неожиданно покинул свой пост: в «Ростове» его сменит испанец Альба
17:08
Корюшка может стать объектом культурного наследия СПб?
16:50
Вывоз мусора начнут контролировать через видеонаблюдение
11:05
На улице Шотмана иномарка сбила 13-летнюю девочку
10:57
В Красногвардейском районе задержан подозреваемый в поножовщине
10:46
В Мурино поймали подозреваемого в магазинном грабеже
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка Юлии Косцовой «Сад моих сновидений»

Выставка Юлии Косцовой «Сад моих сновидений»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
АРТМУЗА
В Музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ состоится торжественное открытие выставки Юлии Косцовой «Сад моих сновидений».

8 февраля в Музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ состоится торжественное открытие выставки Юлии Косцовой «Сад моих сновидений».

Первое представление публики нового живописного проекта профессионального, академического художника Юлии Косцовой «Сад моих сновидений».

Отправляемся сквозь нежность чувственного сна на бал-маскарад в сады вечного праздника и ослепительной роскоши. Повсюду слышен смех и шутки, признания в любви шепотом, недомолвки и поцелуй украдкой. Аромат цветов, шелест садов, дуновения ветра и гости с в роскошных костюмах и изысканных масках – по-прежнему инкогнито! – все это художник предлагает прочувствовать в своих произведениях, тонко раскрывая богатую палитру едва уловимых эмоций, испытываемых в отдельно взятый момент.

Косцова Юлия Владимировна
Родилась в Екатеринбурге, в 1983 году.
1999-2004 гг. – училась в Екатеринбургском художественном училище имени И. Д. Шадра (живописно-педагогическое отделение).
2005-2011 гг. – окончила Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт имени И. Е. Репина, мастерская монументальной живописи С. Н. Репина, училась у профессора А. А. Мыльникова.
Стипендиат Министерства культуры РФ, награждена золотой медалью РАХ за успехи в учебе. В конкурсе «400 лет дома Романовых» была награждена премией Российского Императорского Дома и медалью «Юбилей Всенародного Подвига 1613-2013».
С 2012 года – член Союза Художников России и творческого объединения «Аврора».

Член Русского Географического Общества.

Активная участница региональных, всероссийских выставок и творческих конкурсов, а также международных пленэров, выставок, молодежных фестивалей.

Работы художника представлены в крупнейших выставочных центрах и галереях и (МВЦ «Петербургский художник», RakovGallery), а также находятся в частных и государственных коллекциях России, Украины, Хорватии, Италии, Черногории, Бельгии, Чехии, Китая, Англии, Франции, Голландии, Бразилии, США.

28 февраля — 20 апреля 2025 года.
Вернисаж: 28 февраля в 19:00
Вход свободный
Галерея «Ц», 1 этаж
Живопись.

Источник: АРТМУЗА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-02-2020, 19:56
«РУССКИЕ СЕЗОНЫ» художника Фридриха Михельсона
22-10-2024, 12:29
Выставка Юлии Валерьяновой «Aditus. Подход. Бетон и органика»
20-11-2012, 01:37
Выставка художника Виктора Малых «Лабиринт сновидений»
20-08-2024, 20:49
Выставка Анны Владимировой-Лавровой «О городах и растениях»
11-08-2023, 09:32
Выставка работ Александра Борисовского «Несказанное»
11-08-2023, 09:34
Выставка живописных работ Анны Ляховской «Там, где Офелия мечтает»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:45
На улице Решетникова троллейбус сбил 8-летнего мальчика
Вчера, 09:27
В Петергофе иномарка сбила 8-летнего мальчика
25-02-2025, 11:05
На улице Шотмана иномарка сбила 13-летнюю девочку
25-02-2025, 10:20
В Кудрово произошло массовое ДТП с участием автомобиля скорой помощи
Наверх