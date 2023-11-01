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Питерец.ру » Культура » Выставка Вячеслава Глинского «Карта памяти»

Выставка Вячеслава Глинского «Карта памяти»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
В музее современного искусства АРТМУЗА открывается выставка Вячеслава Глинского «Карта памяти».

9 ноября, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается выставка Вячеслава Глинского «Карта памяти».

Перед зрителями предстанет яркое, эпатажное творчество, которое непросто охарактеризовать и объяснить. Художник даёт нам возможность задуматься о смысле жизни: это не иначе как откровение, посланное свыше, мудрость и глубокое понимание общечеловеческих ценностей. Он легко обращается к темам добра и зла, красоты, искренности и справедливости, провоцируя наблюдателя на непростые размышления о себе самом и реальности.

Ирония, гротеск, отсылки к фольклору, литературным произведениям, живописные нюансы близких по духу и манере письма предшественников, - из всего этого складывается сценография произведений Вячеслава Глинского.

Глядя на его полотна, мы остро ощущаем, как ускоряется и преображается пространство вокруг, подталкивая художника к смене глубинного мировосприятия от философско-созерцательного пейзажа к фантасмагорическим экзерсисам.

Многогранность автора проявляется в выборе сюжета, жанра и техники работы, к которым он обращается для реализации своих замыслов. Отдельное место в творчестве Вячеслава Глинского занимают картины, наполненные глубоким философско-психологическим содержанием. Они приподнимают завесу над глубинными чувствами и душевными тайнами. Художник обращается к гротеску, чтобы поразить, растормошить и взбудоражить зрителя. Это вызывает всплеск эмоций, которые захватывают человека и заставляют заглянуть в себя.

Особенностью выразительного языка Вячеслава Глинского является обращение к элементам декоративной живописи. Благодаря этому пейзажи получаются невероятно эмоциональными и захватывающими. Условные изображения, обобщения, локальные цвета и контрасты привлекают внимание своей недосказанностью и загадочностью. Сложная, многообразная по плотности и объёму фактура красочного слоя создаёт вибрирующее пространство, задавая определенный ритм и движение взгляда при восприятии: картины хочется рассматривать и разгадывать. Каждое произведение несёт в себе образ, который раскрывается за счёт цветового решения, фактуры и живописности мазка. Причём диапазон настроений, который умело передаёт мастер, колеблется от утончённой строгости и тревожности до смелого озорства.

В парадоксальном философском экспрессионизме Вячеслава Глинского есть нечто от подобного эмоционального опыта. Окружающий нас мир первой трети XXI века не изобилует красотой, гармонией и покоем. День ото дня мы ускоряем свой бег по жизни через потери и стресс, через боль и подспудные страхи, а художник, как лекарь, и его единственное лекарство – правда о нас и про нас.

Выставка Вячеслава Глинского «Карта памяти» продлится до 24 января.
Вернисаж состоится 9 ноября, в 19.00.

Вход, как и всегда в АРТМУЗЕ, свободный.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: АРТМУЗА
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