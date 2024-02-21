Зимний дворец, Адмиралтейство и «Аврора»: коллекция петербургского музея LEGO пополнилась новыми экспонатами

В петербургском музее LEGO появились новые экспонаты — масштабные модели Зимнего дворца, крейсера «Аврора» и Адмиралтейства, собранные из нескольких тысяч деталей конструктора. Теперь гости Brick Star смогут в деталях рассмотреть лего-копии главных достопримечательностей города на Неве.

Музей Brick Star, открывшийся в «Пассаже» в августе 2023 года, сегодня является крупнейшим музеем LEGO в Санкт-Петербурге. Впрочем, здесь нравится не только детям: музей уже стал местом притяжения для лего-энтузиастов всех возрастов.

Конструктор дает возможность не только собирать готовые наборы по инструкции, но и открывает невероятный простор для творчества: из деталей LEGO можно построить колоссальные Тадж-Махал и замок Хорвартс на 25 000 деталей, Супермарио и другие, не менее интересные объекты!

Многие наборы и готовые модели имеют свою историю и превращаются в уникальные коллекционные предметы. Так, в петербургском музее представлены первые деревянные игрушки 1940-х, созданные еще в мастерской основателя бренда, и первые фигурки LEGO, появившиеся в далеком 1974-м. Здесь же показана их эволюция: от безликих минифигурок с неподвижными конечностями до современных человечков с разнообразной мимикой, прическами и костюмами.

Кроме того, в музее можно увидеть эксклюзивные экспонаты, посвященные достопримечательностям Санкт-Петербурга: Эрмитаж, крейсер «Аврора» и здание Адмиралтейства, собранные из нескольких тысяч деталей LEGO. Все они существуют в единственном экземпляре – нигде в мире таких больше не найти. В картинной галерее мозаик представлены самодельные изображения Исаакиевского собора и Дворцового моста, также составленные из деталей LEGO.

По выходным в музее каждый час проводятся бесплатные экскурсии – чтобы попасть на них, достаточно приобрести входной билет. Для самостоятельных посетителей разработан квест-путеводитель, позволяющий исследовать мир LEGO в удобном темпе.

Адрес музея: ТЦ «Пассаж», Невский пр., 48, 2 этаж

Официальный сайт: brickstar.ru

Время работы музея: ежедневно с 10 до 22 часов.

Цена билета: 700 рублей (от 7 лет), 500 рублей (дети до 7 лет).