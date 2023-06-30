Мультимедийная выставка студии dreamlaser — Love&Noise

7 июля в Севкабель Порту открывается новая мультимедийная выставка студии dreamlaser. Она называется Love&Noise и посвящена любви – одному из самых сильных чувств, которое каждый осознает по-своему.

Проект создан участии медиахудожника Aizek и Liars Collective.

Love & Noise — выставка, посвященная любви, одному из самых сильных чувств, которое каждый осознает по-своему.

Выставка состоит из шести инсталляций, в пространстве которых создатели предложат зрителям задуматься о разных сторонах любви и рефлексировать на самую объединяющую людей тему.

Проект Love&Noise приглашает зрителей к совместному размышлению: Какими бывают препятствия на пути к любви и как их преодолеть? Как почувствовать ее впервые или воскресить это чувство, когда оно уже угасло? Отражается ли она на всем, что мы делаем?

Все инсталляции, которые будут на выставке, созданы специально для неё и не были представлены ранее. Одна из работ выполнена в коллаборации с медиахудожником Aizek. Он написал генеративный видеоряд и звук для инсталляции «Любовь». Инсталляция «Монумент» создана совместно с Антоном Горбуновым из Liars Collective.

Love&Noise — уже второй совместный проект студии dreamlaser и Севкабель Порта. Год назад здесь была показана тотальная медиаинсталляция A.R.R.C 2.0.

MONUMENT (Монумент) / в соавторстве с Liars Collective

Зона MONUMENT рассказывает о встрече с чувством любви — большим и непонятным, вдохновляющим и вызывающим трепет. Здесь представлена инсталляция, которая меняет свою форму от огромной надувной скульптуры до лоскутка ткани.

WALKING (Шаги)

Промежуточная зона, из которой гости попадают во все остальные части выставки. Каждый шаг в этом пространстве кажется неочевидным и не совсем надежным, здесь происходят переживания о том, что еще не случилось. В зоне WALKING благодаря дымовой завесе и лазерам Kvant можно ощутить оторванность от земли.

THE WALL (Стена)

Когда мы влюблены, каждая преграда кажется не такой уж значительной.. В зоне THE WALL зритель погружается в трансформирующееся пространство, все стены которого подвижны и нематериальны.

THE WHY (Когда и зачем)

Переполняющие эмоции, ожидание встречи, беспокойство, мечты, иллюзии. THE WHY — место, где вы можете наконец-то задать себе накопившиеся вопросы и обрести состояние гармонии. Сетап из 52 LED-баров и звук в этой зоне буквально идут в обратную сторону.

FREAKS (Чудики)

Любовь дает нам повод для легкого безумства. В зоне FREAKS можно отпустить себя и ощутить беспричинную радость, растворившись в мохнатых скульптурах и видео-проекциях.

LOVE (Любовь) / в соавторстве с Aizek

Что мы точно знаем о любви — так это то, что она способна нести гармонию. Мы спокойны, когда по-настоящему любим и когда нас любят в ответ. Попробуйте отыскать баланс, находясь в медитативной зоне LOVE.

Билеты скоро поступят в продажу: https://clck.ru/34qRA8

Режим работы:

ПН-ЧТ с 12 до 22:00

ПТ с 12 до 23:00

СБ с 11 до 23:00

ВС с 11 до 22:00

Стоимость билетов:

Взрослый ПН-ЧТ 600 рублей, ПТ-ВС - 700 рублей

Льготный ПН-ЧТ 300 рублей, ПТ-ВС - 350 рублей

Школьники и студенты ПН-ЧТ 450 рублей, ПТ-ВС - 525 рублей

Групповой на 4-х ПН-ЧТ 2000 рублей, ПТ-ВС - 2500 рублей

Выставка на сайте: https://sevcableport.ru/ru/general/love-and-noise