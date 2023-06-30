ента новостей

10:09
В поселке Усть-Ижора в ДТП пострадал 16-летний подросток на скутере и его пассажирка
09:37
Мультимедийная выставка студии dreamlaser — Love&Noise
09:30
На КАД в районе вантового моста перекроют две полосы движения
02:21
Новый старый игрок баскетбольного «Зенита» – Кайл Курич, уже игравший за петербургский клуб в сезоне – 2017/2018
23:36
Петербургский шахматист Сергей Лобанов после 4-го тура оказался в первой восьмёрке Высшей лиги, вместе с ним – Володар Мурзин, Вадим Звягинцев и Павел Понкратов
23:03
Петербургский пианист Илья Папоян разделил со Станиславом Корчагиным 3-ю премию на XVII международном конкурсе имени П. И. Чайковского, победил Сергей Давыдченко
20:15
Марина Кузнецова лучше других петербургских шахматистов выступает в Новокузнецке, набрав 3 очка за 4 тура, а Дарья Юрасова обходится без ничьих
17:07
Два педагога из Санкт-Петербурга вошли в Экспертный совет всероссийского проекта
15:33
На федеральной трассе Р-23 в Ленобласти ограничат пропускную способность
13:55
В Петербурге открылась интерактивная площадка для детей и взрослых "Здоровикус"
13:40
В Ленобласти иномарка въехала в стоячий грузовик. Погибли водитель и пассажир легковушки
13:38
Хоккеист Мичков выбран «Филадельфией» под 7-м номером драфта НХЛ – 2023, при этом защитник Дмитрий Симашев стал 6-м номером драфта, попав в «Аризону»
13:35
В Ленобласти иномарка съехал в кювет и врезалась в дерево. Водитель погиб
13:29
Жителя деревни Касимово задержали по подозрению в реабилитации нацизма
13:23
В Петербурге задержан 17-летний подросток, подозреваемый в разбое
13:18
В Петербурге завкафедрой одного из ВУЗов перевела мошенникам более 2,5 млн рублей
13:10
В Петербурге конфликт мужчин завершился ударом монтировки оппоненту
13:02
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
12:32
В Ленобласти состоятся всероссийские соревнования «Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру»
12:29
В поселке Понтонный началась масштабная реконструкция тепловых сетей
10:45
Мачете и Антон Беляев (THERR MAITZ): спустя 5 лет в Петербург возвращается «Акустика счастья»
10:37
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке малого ракетного корабля «Советск»
10:12
В Гатчине подросток выпал из окна на четвертом этаже
10:05
Фура перекрыла две полосы КАД на вантовом мосту
09:55
Через медицинскую миссию «Единой России» в новых регионах прошли 2 тысячи волонтёров
09:52
Кабмин выделил 73,5 млн рублей на обучение координаторов фонда «Защитники Отечества»
09:44
Симфонический оркестр Ленобласти сразится в уникальном «баттле», претендующем на место в Книге рекордов России
09:40
В Петербурге завершено расследование уголовного дела об интернет-мошенничестве
09:38
На КАД между вантовым мостом и развязкой с Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
09:14
Выставка Антона Щаблыкина «Большой битум, великая нефть»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Мультимедийная выставка студии dreamlaser — Love&Noise

Мультимедийная выставка студии dreamlaser — Love&Noise

0
40
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Севкабель Порт
В Севкабель Порту откроется новая мультимедийная выставка  студии dreamlaser — Love&Noise

7 июля в Севкабель Порту открывается новая мультимедийная выставка студии dreamlaser. Она называется Love&Noise и посвящена любви – одному из самых сильных чувств, которое каждый осознает по-своему. 

Проект создан участии медиахудожника Aizek и Liars Collective.

Love & Noise — выставка, посвященная любви, одному из самых сильных чувств, которое каждый осознает по-своему.

Выставка состоит из шести инсталляций, в пространстве которых создатели предложат зрителям задуматься о разных сторонах любви и рефлексировать на самую объединяющую людей тему. 

Проект Love&Noise приглашает зрителей к совместному размышлению: Какими бывают препятствия на пути к любви и как их преодолеть? Как почувствовать ее впервые или воскресить это чувство, когда оно уже угасло? Отражается ли она на всем, что мы делаем? 

Все инсталляции, которые будут на выставке, созданы специально для неё и не были представлены ранее. Одна из работ выполнена в коллаборации с медиахудожником Aizek. Он написал генеративный видеоряд и звук для инсталляции «Любовь». Инсталляция «Монумент» создана совместно с Антоном Горбуновым из Liars Collective.

Love&Noise — уже второй совместный проект студии dreamlaser и Севкабель Порта. Год назад здесь была показана тотальная медиаинсталляция A.R.R.C 2.0.

MONUMENT (Монумент) / в соавторстве с Liars Collective

Зона MONUMENT рассказывает о встрече с чувством любви — большим и непонятным, вдохновляющим и вызывающим трепет. Здесь представлена инсталляция, которая меняет свою форму от огромной надувной скульптуры до лоскутка ткани.

WALKING (Шаги)

Промежуточная зона, из которой гости попадают во все остальные части выставки. Каждый шаг в этом пространстве кажется неочевидным и не совсем надежным, здесь происходят переживания о том, что еще не случилось. В зоне WALKING благодаря дымовой завесе и лазерам Kvant можно ощутить оторванность от земли. 

THE WALL (Стена)

Когда мы влюблены, каждая преграда кажется не такой уж значительной.. В зоне THE WALL зритель погружается в трансформирующееся пространство, все стены которого подвижны и нематериальны.

THE WHY (Когда и зачем)

Переполняющие эмоции, ожидание встречи, беспокойство, мечты, иллюзии. THE WHY — место, где вы можете наконец-то задать себе накопившиеся вопросы и обрести состояние гармонии. Сетап из 52 LED-баров и звук в этой зоне буквально идут в обратную сторону.  

FREAKS (Чудики)

Любовь дает нам повод для легкого безумства. В зоне FREAKS можно отпустить себя и ощутить беспричинную радость, растворившись в  мохнатых скульптурах и видео-проекциях. 

LOVE (Любовь) / в соавторстве с Aizek

Что мы точно знаем о любви — так это то, что она способна нести гармонию. Мы спокойны, когда по-настоящему любим и когда нас любят в ответ. Попробуйте отыскать баланс, находясь в медитативной зоне LOVE.

Билеты скоро поступят в продажу: https://clck.ru/34qRA8

Режим работы: 

ПН-ЧТ с 12 до 22:00

ПТ с 12 до 23:00

СБ с 11 до 23:00

ВС с 11 до 22:00 

Стоимость билетов:

Взрослый ПН-ЧТ 600 рублей, ПТ-ВС - 700 рублей

Льготный ПН-ЧТ 300 рублей, ПТ-ВС - 350 рублей

Школьники и студенты ПН-ЧТ 450 рублей, ПТ-ВС - 525 рублей

Групповой на 4-х ПН-ЧТ 2000 рублей, ПТ-ВС - 2500 рублей

Выставка на сайте: https://sevcableport.ru/ru/general/love-and-noise 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Севкабель Порт
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-02-2020, 23:04
Концерт в Планетарии «Jazz, Love and Stars»
6-04-2016, 12:33
Роберт Индиана в Мраморном дворце
16-03-2021, 15:30
Мультимедийная выставка Universum
3-02-2020, 09:49
В Петербурге пройдет концерт «Rock About Love»
14-02-2013, 07:29
Фестиваль сладостей Sweet Love
3-06-2022, 19:45
Мультимедийная инсталляция A.R.R.C 2.0

Происшествия на дорогах

0
22
Сегодня, 10:09
В поселке Усть-Ижора в ДТП пострадал 16-летний подросток на скутере и его пассажирка
0
156
Вчера, 13:40
В Ленобласти иномарка въехала в стоячий грузовик. Погибли водитель и пассажир легковушки
0
114
Вчера, 13:35
В Ленобласти иномарка съехал в кювет и врезалась в дерево. Водитель погиб
0
124
Вчера, 10:05
Фура перекрыла две полосы КАД на вантовом мосту
Наверх