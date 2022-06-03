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Питерец.ру » Культура » Мультимедийная инсталляция A.R.R.C 2.0

Мультимедийная инсталляция A.R.R.C 2.0

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36
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Севкабель Порт
Тотальная медиаинсталляция A.R.R.C 2.0 от студии dreamlaser будет представлена в пространстве «Кабельный цех» в Севкабель Порту.

Тотальная медиаинсталляция A.R.R.C 2.0 от студии dreamlaser будет представлена в пространстве «Кабельный цех» в Севкабель Порту.

Инсталляция посвящена внутренней творческой эволюции и революции человека. Это линейный маршрут о самопознании личности, разделенный на четыре акта и полностью построенный на красных лазерных лучах.

Инсталляция A.R.R.C создана студией dreamlaser в сотрудничестве с куратором Ксюшей Чеховской и музыкантом Anny Ly в 2019 году. Первая версия A.R.R.C была подготовлена для фестиваля SIGNAL (Прага), посвященного тогда теме революции. Инсталляция A.R.R.C рассказывала о «революции личности» и обращалась напрямую к зрителю, его внутренним переживаниям. Затем A.R.R.C была представлена в пространстве ЦЕХ* в Нижнем Новгороде. 

В Севкабель Порте будет показана обновленная версия медиаинсталляции. В версии A.R.R.C 2.0 переосмыслена изначальная концепция: теперь посетителям предоставляется возможность выбора сценария (последовательности) посещения зон инсталляции. Пользовательский опыт зрителя A.R.R.C 2.0 зависит от того, насколько человек готов рефлексировать и принимать свои внутренние изменения. В итоге каждый зритель получит тот опыт, который наиболее соответствует его характеру или настроению.

Инсталляция A.R.R.C 2.0 разделена на четыре зоны:

AIM

В первом акте маршрута о самопознании посетитель попадает в метафорический зал ожидания внутри своей личности. Здесь ему предстоит попытаться структурировать свои мысли и выбрать, каким будет его внутреннее преобразование. 

Световые лучи в этой зоне двигаются медленно в разных направлениях, по определенной логике. Световые столбы реагируют на действия посетителей. 

Чтобы пройти дальше, зрителю нужно выбрать, как реагировать на предлагаемые изменения — отвергнуть их, либо проанализировать и постараться понять их природу. 

REACT 

Во второй зоне медиаинсталляции посетитель встретится с самим собой. Настроение зоны REACT — противодействие, внутренняя борьба.

Состояние борьбы подчеркивает движение и динамика лазеров: они всегда направлены от дальнего конца помещения к входу — на зрителя. Одновременно «звездочки» из красных лазерных излучателей включаются в разных сочетаниях и формируют пространственные эффекты.

REFLECT

Процесс рефлексии продолжается, в третьем акте метафорического пути посетитель совершает поиск причин и следствий. Здесь зритель попытается формировать предсказания, начнет ощущать и понимать свои внутренние метаморфозы.

В зоне REFLECT лазерные плоскости медленно скользят вдоль стен, сканируя помещение, и встречают зеркала, закрепленные под разными углами. Попадая на зеркало, часть лазерной плоскости отражается и двоится; часть, не попавшая на зеркало, продолжает своё движение.

CHAOS

В заключительной зоне инсталляции A.R.R.C 2.0 посетитель сталкивается с неразрешимым противоречием, заходит в тупик и теряет чувство реальности. 

Вспышки матрицы из небольших квадратных экранов искажают восприятие пространства: мигающие всполохи дезориентируют зрителя. Одновременно с чувством потерянности возникает понимание, что здесь ничего не определено, а значит — всё возможно. 

Чтобы преодолеть пространство хаоса, нужно двигаться аккуратно и сохранять холодный рассудок — тогда, возможно, получится разглядеть скрытый, более сложный порядок.

Источник: Севкабель Порт
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