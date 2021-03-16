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Питерец.ру » Культура » Мультимедийная выставка Universum

Мультимедийная выставка Universum

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
universumspace.ru
В эту пятницу, 19 марта в Севкабель Порту откроется мультимедийная выставка Universum.

19 марта в Севкабель Порту открывается мультимедийное пространство Universum, разделённое на тематические зоны, оформленные современными медиа-артистами двух столиц. 

Находясь внутри нескольких тематических медиа-зон, каждый гость становится исследователем вселенной аудиовизуального, дружелюбного и технологичного искусства. С каждым объектом на экспозиции можно будет взаимодействовать по-своему — трогать, фотографировать, изучать.

Помимо медиа-искусства, ждут: фотозоны, проекционный бассейн с шарами, лаундж, зона для блогеров, где каждый сможет снять себе качественный контент для Tik Tok, YouTube и Instagram, нескучный лекторий, выступления артистов и Play Station 5 на огромном экране. Добро пожаловать в новую Вселенную для всей семьи — Universum!

Стоимость: от 300р 

Билеты: https://universumspace.ru/

Страница в Instagram: https://www.instagram.com/universumspace/

Встреча во Вконтакте: https://vk.com/universum_space

Встреча на Facebook: https://www.facebook.com/universumspace

19.03 - 18.04

Мультимедийная  выставка Universum

Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40д УКТ

Источник: Севкабель Порт
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