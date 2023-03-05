Сосновоборский музей презентовал новую экспозицию

От художественных картин до костюмов и гильз: Александр Дрозденко познакомился с обширной экспозицией первого в России музея с коллекцией искусства XX-XXI веков — Сосновоборского художественного музея современного искусства.

«Современные музеи, сохраняя свое предназначение, открывают новые возможности для своего развития. Одно из таких направлений — это современное искусство. Для Ленинградской области столь масштабная коллекция произведений XX-XXI веков — настоящее достояние. Такие знаковые коллекции важно не только хранить, но и показывать», — отметил губернатор, обходя залы музея, куда он приехал в рамках рабочей поездки в Сосновый Бор.

Музей основан в 1991 году. В его фондах хранятся без малого 8 тысяч единиц: свыше 600 произведений художников соцреализма, ленинградских художников-нонконформистов, художников «Петербургской школы фантастического реализма» и многих других. В коллекцию также входит более 1,3 тысяч графических работ, скульптура и произведения декоративно-прикладного искусства.