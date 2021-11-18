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Питерец.ру » Культура » Открытие выставки "Комплексное зрелище"

Открытие выставки "Комплексное зрелище"

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Опубликовал: Вадик Котов
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МИСП
МИСП празднует 30-летие коллекции открытием двух масштабных выставочных проектов

Осенью 2021 года Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков (МИСП) представил два масштабных выставочных проекта, приуроченных к 30-летию своей коллекции.

«Собрание МИСП имеет свой примечательный и характерный культурный профиль. Оно представляет изобразительное искусство, рожденное Санкт-Петербургом, искусство, которое исследует современные процессы, возникшие в нашем городе. И это принципиально отличает МИСП от всех других музеев, обозначает его место в поле культуры города на Неве. В настоящее время коллекция музея представляет собой одно из значимых и весомых российских собраний, которое дает развернутое представление об истории и динамике развития изобразительного искусства Ленинграда — Санкт-Петербурга на протяжении ХХ–ХХI веков. Ключевой темой в собирательской политике, в стратегии концептуального развития МИСП является изучение, сохранение и популяризация для широкой аудитории культурного наследия нашего города». 

Марина Джигарханян, 

директор Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков

Первая из двух юбилейных выставок — «Стихи-я-Петербург», которая проходила с 22 сентября по  14 ноября 2021 г., стала отражением истории развития жанра пейзажа, начиная с 1930-х годов по сегодняшний день. Проект познакомил зрителей с невероятным богатством творческих идей и художественных интерпретаций, которые демонстрировали петербургские мастера ХХ века при обращении к видовым мотивам. 

Вторая юбилейная выставка — «Комплексное зрелище» (8 декабря, 2021 г. – 27 февраля, 2022 г.) — представит зрителям новые поступления, пополнившие собрание музея за последние 10 лет. 

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков был официально учрежден в декабре 2015 года на базе коллекции, начало которой было положено в 1991 году. Статус государственного музея, расположившегося на набережной канала Грибоедова, д. 103, перевел собрание в новое качество, придал ему размах, а главное, исторический смысл, что стимулировало многочисленные поступления в виде даров со стороны художников, их наследников, меценатов, пожелавших определить свои произведения в достойные коллекции с целью их сохранения для будущего. За последние 6 лет в МИСП поступило более 1000 даров. Однако музею удавалось пополнять собрание, как благодаря официальным государственным закупкам, так и приобретениям на собственные средства. Эти произведения также войдут в состав новой выставки.  

На экспозиции «Комплексное зрелище» будут представлены работы выдающихся мастеров Санкт-Петербурга разных поколений и художественных исповеданий, начиная с 1930-х годов. Это позволит показать коллекцию в своеобразном, порой провокационном соседстве эпох, пересечении творческих идей, неравнозначных по эстетическому наполнению стилей и направлений, сосуществовавших и продолжающих жить рядом в едином пространстве Петербурга. 

«Коллекция МИСП располагает первоклассными образцами творчества петербургских художников. Костяк собрания составляют работы мастеров, которые являлись живыми участниками культурных процессов конца ХХ века, творцами многогранной картины искусства 1980–1990-х годов. Именно с этим историческим периодом совпало начало комплектования фонда. Естественно, что при отборе произведений фактор времени сыграл определяющую роль — особое внимание уделялось отображению художественных явлений названного периода времени. Однако также было очевидным, что историческая перспектива развития могла быть обнаружена для зрителя лишь при наличии в коллекции произведений мастеров, которые сформировали психологию и творческий настрой 1920–1940-х годов. И именно живописные и графические работы, относящиеся к первым десятилетиям ХХ века, составляют гордость коллекции МИСП». 

Марина Джигарханян, 

директор Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков

На выставке будут представлены живописные портреты 1920-1940-х гг., выполненные известными мастерами: Владимиром Гринбергом, Виктором Прошкиным, Лидией Тимошенко, Николаем Лапшиным, Александром Русаковым. Эпоха советского искусства найдет отражение в портретах и жанровых композициях 1960-1970-х гг., созданных Валерием Ватениным, Кириллом Гущиным, Николаем Кошельковым, Виктором Тетериным, Борисом Шамановым, Ольгой Богаевской и многими другими авторами. Беспокойный дух творческого эксперимента, идеи новейших достижений современного искусства пронизывают арт-объекты Владимира Козина, Давида Плаксина, Ильи Крейдуна, Александра Еремина, Валерии Нибиру, Василия Дьякова, Ивана Плюща. 

Проект «Комплексное зрелище», который вобрал в себя более 300 произведений (живопись, графику, скульптуру и арт-объекты), станет яркой демонстрацией того, как постоянно развивающиеся художественные процессы влияют на содержание коллекций музеев, помогая расширению знаний и представлений о реальной картине происходящего в современной культуре. 

К выставке будет издан масштабный каталог на двух языках (русском и английском), представляющий лучшие произведения коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков и содержащий серьезный научный блок: вступительные статьи, биографии художников, документально-архивные фотографии. Издание поможет понять историческое значение, фокусы развития и направление движения коллекции. 

О Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков (МИСП)

Музею искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков (МИСП) принадлежит уникальная коллекция, которая представляет художественную историю нашего города на протяжении ХХ и первых двух десятилетий ХХI века во всем богатстве направлений и стилей.  Коллекция отличается также большим видовым разнообразием — это произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, коллажи, объекты, инсталляции. В настоящее время собрание МИСП, насчитывающее около 4000 единиц хранения, ориентировано как на популяризацию историко-ретроспективных, традиционных художественных процессов, так и на отражение новаторских явлений, побуждающих и стимулирующих посетителей к изучению и восприятию современного искусства. 

«Коллекция МИСП — это результат серьезной научной и художественной деятельности музея, пытливого исследовательского интереса и энтузиазма сотрудников, их методической кропотливой работы по сохранению культурного наследия.  Коллекция МИСП является прямым отражением живого культурного развития Санкт-Петербурга. 

Потенциал собрания позволяет музею динамично развиваться. Мы активно сотрудничаем с российскими и европейскими музеями, взаимодействуем в плане обмена коллекциями. Организация совместных культурных проектов расширяет наши горизонты в понимании сути и значения искусства ХХ века, раскрывает перед нами новые художественные измерения и смыслы». 

Марина Джигарханян, 

директор Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков

Основная часть произведений из коллекции МИСП, представленных на выставке, будет показана публике впервые.

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
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