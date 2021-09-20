Вторая юбилейная выставка — «Комплексное зрелище» (8 декабря, 2021 г. – 27 февраля, 2022 г.) — представит зрителям новые поступления, пополнившие собрание музея за последние 10 лет.

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков был официально учрежден в декабре 2015 года на базе коллекции, начало которой было положено в 1991 году. Статус государственного музея, расположившегося на набережной канала Грибоедова, д. 103, перевел собрание в новое качество, придал ему размах, а главное, исторический смысл, что стимулировало многочисленные поступления в виде даров со стороны художников, их наследников, меценатов, пожелавших определить свои произведения в достойные коллекции с целью их сохранения для будущего. За последние 6 лет в МИСП поступило более 1000 даров. Однако музею удавалось пополнять собрание как благодаря официальным государственным закупкам, так и приобретениям на собственные средства. Эти произведения также войдут в состав новой выставки.

На экспозиции «Комплексное зрелище» будут представлены работы выдающихся мастеров Санкт-Петербурга разных поколений и художественных исповеданий, начиная с 1930-х годов. Это позволит показать коллекцию в своеобразном, порой провокационном соседстве эпох, пересечении творческих идей, неравнозначных по эстетическому наполнению стилей и направлений, сосуществовавших и продолжающих жить рядом в едином пространстве Петербурга.

«Коллекция МИСП располагает первоклассными образцами творчества петербургских художников. Костяк собрания составляют работы мастеров, которые являлись живыми участниками культурных процессов конца ХХ века, творцами многогранной картины искусства 1980–1990-х годов. Именно с этим историческим периодом совпало начало комплектования фонда. Естественно, что при отборе произведений фактор времени сыграл определяющую роль — особое внимание уделялось отображению художественных явлений названного периода времени. Однако также было очевидным, что историческая перспектива развития могла быть обнаружена для зрителя лишь при наличии в коллекции произведений мастеров, которые сформировали психологию и творческий настрой 1920–1940-х годов. И именно живописные и графические работы, относящиеся к первым десятилетиям ХХ века, составляют гордость коллекции МИСП». Марина Джигарханян, директор Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков

На выставке будут представлены живописные портреты 1920-1940-х гг., выполненные известными мастерами: Владимиром Гринбергом, Виктором Прошкиным, Лидией Тимошенко, Николаем Лапшиным, Александром Русаковым. Эпоха советского искусства найдет отражение в портретах и жанровых композициях 1960-1970-х гг., созданных Валерием Ватениным, Кириллом Гущиным, Николаем Кошельковым, Виктором Тетериным, Борисом Шамановым, Ольгой Богаевской и многими другими авторами. Беспокойный дух творческого эксперимента, идеи новейших достижений современного искусства пронизывают арт-объекты Владимира Козина, Давида Плаксина, Ильи Крейдуна, Александра Еремина, Валерии Нибиру, Василия Дьякова, Ивана Плюща.

Проект «Комплексное зрелище», который вобрал в себя более 300 произведений (живопись, графику, скульптуру и арт-объекты), станет яркой демонстрацией того, как постоянно развивающиеся художественные процессы влияют на содержание коллекций музеев, помогая расширению знаний и представлений о реальной картине происходящего в современной культуре.

К выставке будет издан масштабный каталог на двух языках (русском и английском), представляющий лучшие произведения коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков и содержащий серьезный научный блок: вступительные статьи, биографии художников, документально-архивные фотографии. Издание поможет понять историческое значение, фокусы развития и направление движения коллекции.