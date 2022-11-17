Благотворительный театральный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга – детям»

Сказочные постановки и экскурсия в Эрмитаж: воспитанники ресурсных центров Ленинградской области участвуют в ХХХ ежегодном благотворительном театральном фестивале «Дворцы Санкт-Петербурга – детям».

Мероприятие пройдет с 20 по 30 ноября в знаковых памятниках Северной столицы.

Откроется фестиваль 20 ноября в 12.00 в Доме Перцова, где артисты ленинградского областного театра «Комедианты» покажут спектакль «Ехала деревня мимо мужика». Во дворце Белосельских-Белозерских театр «У Нарвских ворот» порадует малышей спектаклем «Бременские музыканты». Пушкинская школа Владимира Рецептера представит «Сказку о золотом петушке» в особняке Кочневой. Завершит фестиваль театр «Комедианты» постановкой «Синюшкин колодец» в Доме Перцова 30 ноября. Увлекательную экскурсионную программу для детей представят Государственный Эрмитаж и Юсуповский дворец.

Справка

Фестиваль проводится ежегодно с 1991 года по инициативе художественного руководителя театра «Комедианты», заслуженного деятеля искусств России Михаила Левшина при поддержке правительства Ленинградской области.