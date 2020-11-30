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Питерец.ру » Культура » Всероссийский фестиваль «Моховая и Ко»

Всероссийский фестиваль «Моховая и Ко»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Всероссийский фестиваль «Моховая и Ко» пройдет в Петербурге 1-5 декабря

С 1 по 5 декабря в Петербурге пройдет II Фестиваль студенческих спектаклей театральных школ России «Молодой театр. Санкт-Петербург» – «Моховая и Ко». Его афиша объединит дипломные постановки ведущих театральных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга и Саратова. В 2020 году все школы представят спектакли по произведениям отечественных авторов – от Александра Пушкина до Виктора Астафьева.
Фестиваль «Молодой театр. Санкт-Петербург» – «Моховая и Ко» РГИСИ проведет во второй раз. Его запуск состоялся в 2019 году и был приурочен к юбилейной дате – 240-летию петербургской театральной школы. Показы всех спектаклей, включенных в программу «Моховой и Ко» – 2019, были бесплатными для зрителей и прошли на площадках Учебного театра «На Моховой».
Первый фестиваль «Моховая и Ко» стал не только платформой для обмена профессиональным опытом среди педагогов, но и позволил петербургским зрителям увидеть различия в подходах к воспитанию артистов в разных городах и многообразие талантов будущих звезд сцены. Фестиваль представил постановки разных жанров и видов театра – оперу Бриттена «Поворот винта» (ГИТИС), спектакль для детей «Волшебник из страны OZ» (ЕГТИ), драматические и музыкально-поэтические постановки по произведениям Геннадия Шпаликова (ЯГТИ), Тадэуша Слободзянека (РГИСИ), Николя Эрдмана (НГТИ, Новосибирск).
В 2020 году «Моховая и Ко», как и большинство студенческих фестивалей, проходит в онлайн формате. Несмотря на смену «площадки» и отсутствие живого общения между участниками, его ценность остается неизменной. В течение пяти фестивальных дней молодые артисты, педагоги и зрители смогут увидеть выпускников разных театральных школ-2021 года. Это обретает особую важность с учетом обстоятельства, что многие из них уже год обучаются в дистанционном или полудистанционном формате.
В программе 2020 года нет такого же многообразия жанров, как на фестивале 2019-го. Вместе с тем все школы-участницы предоставили на фестиваль постановки по произведениям отечественных авторов. Так РГИСИ 1 декабря покажет спектакль ««На дне» по Максиму Горькому. 2 декабря с постановкой по пьесе Виктора Розова «В добрый час!» участие примут студенты из Екатеринбурга (ЕГТИ). 3 декабря спектакль по сказке Александра Пушкина «Салтан» представит Саратовский театральный институт (СаТИ). 4 декабря зрители увидят сценическое воплощение «Утиной охоты» Александра Вампилова от артистов из Ярославля (ЯГТИ). Завершит фестиваль «Звездопад» по прозе Виктора Астафьева в исполнении учащихся ГИТИСа. 
Трансляции спектаклей будут проходить каждый вечер, в 19.00, с 1 по 5 декабря на странице ВКонтакте и на YouTube-канале РГИСИ.
РГИСИ ВКонтакте https://vk.com/rgisi
РГИСИ на YouTube https://www.youtube.com/channel/UCh_Zj178kQFLNrraue00t4w

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