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Питерец.ру » Культура » Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра»

Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
musicalheart.ru
Спектакли трех санкт-петербургских театров номинированы на премию «Музыкальное сердце театра»

Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» под управлением композитора, народного артиста России Максима Дунаевского пройдет с 18 по 28 ноября в Екатеринбурге при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области. Организаторы обещают разнообразную программу, состоящую из показов спектаклей, творческой лаборатории, мастер-классов и круглых столов. Торжественным завершением фестиваля станет церемония награждения победителей, которая состоится 28 ноября. 

Санкт-Петербург представлен сразу тремя постановками, которые номинированы на премию «Музыкальное сердце театра»: «Путешествие голубой стрелы» (Государственный детский музыкальный театр «Карамболь») в 9 номинациях, «Дорогой мистер Смит» (Государственный драматический театр «Приют комедианта») в 8 номинациях и «Путешествие муравьишки, или от рассвета до заката» (Государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье») в 6 номинациях. Подробная информация о номинациях представлена на сайте musicalheart.ru.

Посмотреть трансляцию церемонии награждения номинантов каждый желающий может на официальной странице сообщества Национальной премии и фестиваля «Музыкальное сердце театра» vk.com/musicalheartru. ВКонтакте - основная социальная сеть и информационный партнер фестиваля.

Источник: Музыкальное сердце театра
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