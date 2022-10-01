ента новостей

19:44
Все в интересах России: продюсер «На-На» о фильме «Лучшие в аду»
18:34
Властимил Петржела морально поддержал «Зенит» после унизительных 0:3 со «Спартаком» в кубковом матче
17:34
Бизнесмен Пригожин поприветствовал нового главу Буркина-Фасо
16:12
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья по автомобилю
16:00
В Московском районе иномарка сбили 9-летнего мальчика
15:56
В Московском районе мужчина вырвал сумку у 57-летней женщины
15:52
В Петербурге задержали афериста из Смоленской области
15:48
В Петербурге задержаны злоумышленники, подозреваемые в обмане пенсионеров
12:27
На федеральной трассе А-180 «Нарва» в Ленобласти введут реверсивное движение
12:25
Пенсионер из Гатчины перевел мошеннику 2 миллиона
12:15
Во Всеволожске задержали 15-летнего курьера-дропа
12:11
В Тихвине задержали 16-летнего курьера-дропа
11:21
С днем пожилого человека!
10:45
Путин осудил Запад
10:19
В Петербурге с поличным задержали «карманника»
09:42
Ошибочно мобилизованные вернулись
17:23
Александр Бельский: На полях Донбасса Россия защищает собственное будущее
17:01
Начиная с понедельника в Петербурге стартует отопительный сезон
16:55
По меньшей мере 23 человека погибли в результате взрыва бомбы смертника в образовательном центре в Кабуле
16:52
Сильные перестрелки в столице Буркина-Фасо
16:12
В Петербурге задержали мужчину, который обманом похитил у сети АЗС табачную продукцию
16:08
В Петербурге конфликт возле магазина закончился поножовщиной
16:06
В Колпино задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
16:05
Полицейские задержали афериста, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионеров
16:04
Рядом с резиденцией губернатора Беглова в Комарово появилась улица Дарьи Дугиной
15:28
В Приморском районе дорожный конфликт закончился стрельбой
15:11
В Пушкине задержали двоих мужчин, совершивших разбойное нападение на магазин
14:39
В Московском районе пенсионерка отдала мошенникам 1,4 миллиона рублей
14:37
В Петербурге задержана директора алкомаркета за растрату
14:36
Под Лугой электричка насмерть сбил 64-летнего мужчину
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Все в интересах России: продюсер «На-На» о фильме «Лучшие в аду»

Все в интересах России: продюсер «На-На» о фильме «Лучшие в аду»

0
3
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Youtube
Все в интересах России: продюсер «На-На» о фильме «Лучшие в аду»

Современные культура и искусство в Россиидолжна работать на интересы государства и нации— это касается и создателей фильмов. Так продюсер Бари Алибасов прокомментировал скорый выход картины «Лучшие в аду» премьера которого состоится 5 октября на платформе ЯRUS.

Продюсер признался, что в молодости воспитывался на западной музыке и только с возрастом по достоинству оценил российскую культуру. И сейчас она необходима как никогда для того, чтобы сплотить общество.

«Я вырос на рок-н-ролле, на американской музыке, и только с возрастом пришел к пониманию той музыкальной культуры, в которой родились и выросли наши родители. Это неправильно, потому что корни нашего народа должны бытьесли не популярны, то по меньшей мере быть.

И военно-патриотические фильмы, и музыка — все должно работать на нацию, на народ, на интерес нашего государства», — считает Бари Алибасов.

Ранее в Сети появился первый трейлер нового фильма «Лучшие в аду», созданного при участиипетербургского бизнесмена Евгения Пригожина и Героя России Алексея Нагина. Зрителей ожидает остросюжетный боевик про приключения современных российских героев.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-11-2017, 15:25
Мировая премьера фильма «20:17»
30-09-2020, 13:26
В Петербурге пройдет Международный кинофестиваль документального кино
26-10-2020, 13:29
В Петербурге выбрали победителей четвертого Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство»
26-05-2017, 08:35
Музыкальный парад военных ансамблей
15-01-2019, 13:02
Мировая премьера фильма «Мальчик русский»
3-10-2013, 21:23
Ситуация с финансированием на культуру

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
52
Сегодня, 16:00
В Московском районе иномарка сбили 9-летнего мальчика
0
127
29-09-2022, 14:58
В Невском районе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
0
150
29-09-2022, 09:47
В Ленобласти автоледи сбила 10-летнюю девочку на велосипеде
0
150
28-09-2022, 14:42
В Выборге иномарка сбила 12-летнего подростка
Наверх