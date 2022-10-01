Все в интересах России: продюсер «На-На» о фильме «Лучшие в аду»

Современные культура и искусство в Россиидолжна работать на интересы государства и нации— это касается и создателей фильмов. Так продюсер Бари Алибасов прокомментировал скорый выход картины «Лучшие в аду» премьера которого состоится 5 октября на платформе ЯRUS.

Продюсер признался, что в молодости воспитывался на западной музыке и только с возрастом по достоинству оценил российскую культуру. И сейчас она необходима как никогда для того, чтобы сплотить общество.

«Я вырос на рок-н-ролле, на американской музыке, и только с возрастом пришел к пониманию той музыкальной культуры, в которой родились и выросли наши родители. Это неправильно, потому что корни нашего народа должны бытьесли не популярны, то по меньшей мере быть.

И военно-патриотические фильмы, и музыка — все должно работать на нацию, на народ, на интерес нашего государства», — считает Бари Алибасов.

Ранее в Сети появился первый трейлер нового фильма «Лучшие в аду», созданного при участиипетербургского бизнесмена Евгения Пригожина и Героя России Алексея Нагина. Зрителей ожидает остросюжетный боевик про приключения современных российских героев.