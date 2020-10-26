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Питерец.ру » Культура » В Петербурге выбрали победителей четвертого Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство»

В Петербурге выбрали победителей четвертого Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
artcinemafest.ru
В Санкт-Петербурге выбрали победителей четвертого Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство»

Международный кинофестиваль «Влюбленные в искусство» четвертый год подряд выбрал лучшие фильмы в области документального, игрового и анимационного кино. Жюри фестиваля из более 40 фильмов участников выбрало 7 победителей, которые получили награды от организаторов и партнеров конкурса.

«В этом году фестиваль прошел на очень высоком уровне, начиная от организации и заканчивая полными залами на конкурсных просмотрах. Прекрасная программа, международное жюри, слаженная работа команды и партнеров вывели фестиваль на новую ступень развития», – рассказал генеральный продюсер фестиваля Илья Михайлов-Соболевский.

Более 300 заявок на участие из разных стран мира. В программе приняли участие фильмы из России, Швеции, Казахстана, Украины, Беларуси, Киргизии и Таджикистана. Церемония закрытия и награждения победителей прошла 24 октября на Открытой студии «Лендок». Лучшим документальным фильмом выбран «Подольск» режиссера Александра Абрамова. Лучший игровой короткометражный фильм – «Смерть чиновника» режиссера Артема Гилемянова. Лучшими дебютными фильмами стали  «Я - Ирина» режиссера Татьяны Ротарь среди документальных картин и «Свояки» режиссера Дмитрия Каргаполова среди игрового кино. «Достоевский. Сибирская тетрадь» режиссера Владимира Головнева стал победителем номинации «Кино в Online».

Генеральный партнер «Газпром переработка» вручила специальный приз фестиваля работе  «Дом, в котором мы жили» режиссера Кристины Хабаровой. Помимо награды компания предоставила грант на съемки документального портрета о победителе своего корпоративного конкурса профессионального мастерства «Фестиваль труда» продюсеру фильма Екатерине Качановой.

«Конкурс был серьезным и нам с коллегами пришлось поспорить кто достоин специальной награды нашей компании. Ведь человеку, который получит грант, предстоит сложная продюсерская работа. Поэтому мы решили дать приз не режиссеру, а именно продюсеру картины «Дом, в котором мы жили» Екатерине Качановой, которая в этом фильме проделала колоссальную продюсерскую и организаторскую работу. Фильм, который представляли ребята, был снят на средства, собранные из разных источников. Как представители большого бизнеса мы понимаем, как сложно сейчас снимать и продвигать документальное кино. В свою очередь ждём следующий год, и, скорее всего, будем участвовать со своим документальным фильмом», – сообщила Юлия Митрофанова, член жюри и начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром переработка»

Обладателем Гран-при Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство» стала картина «Па-де-де» режиссера Валентины Коровниковой, которая была представлена в конкурсе дебютного кино.

«Любое искусство должно найти своего зрителя! И мы счастливы, что наш фильм «Па-де-де» нашел отклик в сердцах зрителей и жюри Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство». Создавая фильм, мы не думали о наградах, нам в первую очередь хотелось рассказать историю женщины преданной искусству, влюблённой в него, и о высокой цене этой любви. Для нас большая честь стать обладателями главного приза фестиваля!», – поделилась своими эмоциями режиссер Валентина Коровникова.
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