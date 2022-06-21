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Питерец.ру » Культура » В Севкабель Порту — большая летняя вечеринка Fake White Night

В Севкабель Порту — большая летняя вечеринка Fake White Night

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Севкабель Порт
В Севкабель Порту — большая летняя вечеринка Fake White Night

25 июня в Севкабель Порту — большая летняя вечеринка Fake White Night. 

Афро-хаус от AIWASKA, Indie Dance от ALEXEY UNION, Melodic Techno с живым вокалом от DABU DAVOUT, а также оригинальный саунд от AGRABA и FAKE MOOD. Берем время в свои руки и замедляем ночь, чтобы вместить весь лайнап.

Вместо вводящих в заблуждение белых ночей — промышленная dark-space атмосфера УКТ. Черные декорации и хаотичный свет флуоресцентных ламп превратят площадку, уверенно вмещающую в себя до тысячи гостей, в пространство самых смелых экспериментов с телом и звуком. 

Самая музыкальная ночь года в шаговой доступности от моря. Организатор – Letram, более известный как Женя Мартель.

В лайнапе:

AIWASKA — проект загадочного продюсера с более чем 20-летним музыкальным опытом. Афро-хаус ритм с атмосферными басовыми партиями.

FAKE MOOD — дуэт электронщиков Виктора Петрова и Дмитрия Кохана, объединившихся в 2015 году, чтобы создать собственное звучание современной танцевальной музыки.

ALEXEY UNION — Dj, композитор и музыкант. Его треки — в мировых топах 100 Indie Dance, Melodic House & Techno, по версиям интернет-магазинов Beatport и Traxsource.

AGRABA — российский диджей и саунд-продюсер, с узнаваемым оригинальным стилем, известным всем ценителям отечественной электронной музыки.

DABU DAVOUT — лайв бэнд, соединяющий электронную музыку в направлениях Deep, Tech, Melodic Techno с живыми инструментами и вокалом.

Билеты: https://spb.ticketland.ru/drugoe/sevkabel-port/fake-white-night/20220625_2200-4580430

Вечеринка Fake White Night 

Севкабель Порт, Кожевенная линия 40д, УКТ

25 июня 22:00 — 06:00

Источник: Севкабель Порт
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