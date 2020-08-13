Ночь любви в Севкабель Порту!

В ночь с 22 на 23 августа с 23:00 до 07:00 пройдет невиданная вечеринка, фестиваль фестивалей, дримтим шоукейсов и звездопад сердец. Пять сцен, пять танцполов и пять музыкальных команд со своим уникальным видением.

В предпоследнюю субботу лета, в теплую звездную ночь, они встретятся в Порту на одной вечеринке(!) и поставят свои лучшие диски, чтобы танцев до рассвета хватило на всех.

• ROOTS UNITED CREW — короли хауса и диггер электроники, создатели великого фестиваля Present Perfect Festival, красавцы, каких мало: Shutta, El, Hoopa, Jax.

• ДИКОЕ ДИСКО — дискотека про любовь и вечное лето, на которой дико нарядная и дико веселая публика пляшет под Ветлицкую и Depeche Mode. Яна Перовская, Иван Егоров и весь кордебалет.

• AVG — та самая глэм-группировка пати киллеров, хип-хоперов, рэперов и битмейкеров заглавными буквами и без перерыва: EMM, 4EU3, SODA, WHITE PUNK, MIRONOV, ROMSTA.

• ODYSSEY — длинные балийские волны от известного фестиваля-путешественника. Северная фолктроника и космо-карнавал: Soul of Void, Dibidabo, Fake Mood.

• BIG GIG — поездка по хайвею гаражного психодел-рока под отлетевшим заголовком одноименных вечеринок в компании Lunar Funeral, Dizzy Eyelids, Цирк, Gluubzhe, Menk, Pure Phasers.

А, ещё:

• МАЧТЫ – укромный пиратский танцпол на заднем дворе. Вход через сувенирную лавку. На мостике до конца: Panorama Channel, Rwanda, Primitive и Prisheletz.

• Гигантский чилл с чайной и свето-представлением.

И кое что даже ещё.

Фестиваль пройдет на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности.

Бары, кафе и фудтраки порта работают до утра.

Билеты (Первая партия по 800 рублей): https://sevcableport.ru/ru/afisha/noch-lyubvi