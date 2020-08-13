ента новостей

18:02
Жители Невского района продолжают бороться со стихийной свалкой
18:01
Вооружен извещателем – защищен от беды!
18:00
Ночь любви в Севкабель Порту!
16:32
После победы над «Ротором» «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом»
15:00
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:59
На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют съезд
14:54
В Московском районе приступили к реконструкции тепломагистрали
14:49
В петербурге поймали профессионального «форточника»
14:46
В Петербурге задержали афериста представлявшегося работником службы безопасности банка
09:20
Где лучше встречаться с друзьями
08:43
Солидарность с протестующими белорусами
13:34
На Синявинских высотах поисковики нашли 17 останков красноармейцев
13:31
Молодых петербуржцев приглашают на онлайн-баттл #Петербургэтоинтесно
13:25
В Ленобласти на пожаре погиб пенсионер
13:22
В Петербурге полицейские применили табельное оружие
07:50
Что не так с вакциной от коронавируса?
07:47
Польза от импортозамещения
20:22
Омерзительный поступок Романа Широкова
19:08
«Безнадёжные живописцы». «Пандемический реализм»
19:03
На КАД от вантового моста до развязки с Московским шоссе перекроют две полосы движения
14:50
Петербуржцам расскажут в спецшколе, как сортировать мусор
14:48
Петербуржцев просят помочь больницам
11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
11:12
В Петербурге задержали налетчика на сетевой супермаркет
08:03
Как избежать проблем с шеей  
08:01
Что с антителами к Covid-19
21:59
Дополнительная мера защиты от пожара
19:32
«Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла»
15:58
На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Ночь любви в Севкабель Порту!

Ночь любви в Севкабель Порту!

0
57
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
В ночь с 22 на 23 августа с 23:00 до 07:00 пройдет невиданная вечеринка, фестиваль фестивалей, дримтим шоукейсов и звездопад сердец.

В ночь с 22 на 23 августа с 23:00 до 07:00 пройдет невиданная вечеринка, фестиваль фестивалей, дримтим шоукейсов и звездопад сердец. Пять сцен, пять танцполов и пять музыкальных команд со своим уникальным видением.

В предпоследнюю субботу лета, в теплую звездную ночь, они встретятся в Порту на одной вечеринке(!) и поставят свои лучшие диски, чтобы танцев до рассвета хватило на всех. 

ROOTS UNITED CREW —  короли хауса и диггер электроники, создатели великого фестиваля Present Perfect Festival, красавцы, каких мало: Shutta, El, Hoopa, Jax. 

ДИКОЕ  ДИСКО —  дискотека про любовь и вечное лето, на которой дико нарядная и дико веселая публика пляшет под Ветлицкую и Depeche Mode. Яна Перовская, Иван Егоров и весь кордебалет. 

AVG  —  та самая глэм-группировка пати киллеров, хип-хоперов, рэперов и битмейкеров заглавными буквами и без перерыва: EMM, 4EU3, SODA, WHITE PUNK, MIRONOV, ROMSTA.

ODYSSEY —  длинные балийские волны от известного фестиваля-путешественника. Северная фолктроника и космо-карнавал: Soul of Void, Dibidabo, Fake Mood. 

BIG GIG — поездка по хайвею гаражного психодел-рока под отлетевшим заголовком одноименных вечеринок в компании Lunar Funeral, Dizzy Eyelids, Цирк, Gluubzhe, Menk, Pure Phasers.

А, ещё:

МАЧТЫ – укромный пиратский танцпол на заднем дворе. Вход через сувенирную лавку. На мостике до конца: Panorama Channel, Rwanda, Primitive и Prisheletz. 

• Гигантский чилл с чайной и свето-представлением. 

И кое что даже ещё.

Фестиваль пройдет на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности. 

Бары, кафе и фудтраки порта работают до утра.

 

 Билеты (Первая партия по 800 рублей): https://sevcableport.ru/ru/afisha/noch-lyubvi 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-02-2019, 23:30
Вечеринка OFF BY ROOTS UNITED: Phantom
29-05-2018, 16:48
Музыкальный фестиваль DAY OFF
10-06-2019, 21:34
Гид по музыкальному событию DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE
24-06-2019, 14:25
Репортаж вечеринки DAY OFF BY ROOTS UNITED x SECRETSUNDAZE
9-07-2019, 19:34
Эфир Boiler Room х Burn – снова на Present Perfect Festival
10-10-2019, 10:44
Фестиваль грузинской культуры ГрузияPLAY

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
175
11-08-2020, 11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
0
142
11-08-2020, 11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
0
176
10-08-2020, 15:41
В Ленобласти грузовик сбил девочку на велосипеде
0
162
10-08-2020, 15:19
В Колпино иномарка сбила женщину женщина с 5-летним ребенком
Наверх