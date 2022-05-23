Кинофестиваль «Западные ворота» возвращается этим летом

III Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 8 по 10 июля. За три насыщенных дня организаторы представят более 70 фильмов.

Церемонии открытия и закрытия фестиваля, а также кинопоказы, пройдут на лучших площадках древнего Пскова.

В конкурсную программу КФ «Западные ворота» войдут шесть новых фильмов из Татарстана, Якутии, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и России. В программе фестиваля: 9 тематических секций, четыре ретроспективы, пять специальных сеансов, конкурс короткометражных фильмов, гала-премьеры, а также круглые столы, семинары, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

«В рамках фестиваля впервые будет отдельная номинация, где сами зрители будут выбирать лучший, по их мнению, фильм. В информационную программу фестиваля войдут 6 новых российских картин. Большое внимание уделим детской аудитории, на фестивале будут представлены детские фильмы и анимационные мультфильмы. Открывать кинофестиваль будем картинами, снятыми на территории Псковской области» — говорит Михаил Ведерников.

И хотя фестиваль пройдет в июле, для любителей кино и тех, кто не хочет быть только зрителем, он начинается уже сейчас.

Сегодня стартует конкурс «КиноСтарт», в котором могут принять участие все жители Пскова и Псковской области. Все желающие смогут представить собственный видеоролик, а зрители фестиваля примут участие в голосовании и определят победителя. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу фестиваля и покажут на одной из площадок. На церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции кинофестиваля. Прием заявок на конкурс осуществляется с 23 мая по 26 июня.

Организаторами конкурса «КиноСтарт» стали Учебный центр киностудии «Ленфильм» и Псковский городской молодёжный центр.

В программу «КиноСтарта» войдут:

Образовательный кинолекторий в онлайн-формате от кураторов Фестиваля и преподавателей учебного центра киностудии «Ленфильм». Участники кинолектория смогут получить знания по сценарному мастерству от сценариста Анны Ганшеной; режиссуре, организации съемочного процесса от режиссера Ильи Северова; операторскому искусству от кинооператора Сергея Астахова; звукорежиссуре и пост-продакшну от звукорежиссера Игоря Терехова.

Конкурс видеоработ. На конкурс принимаются короткометражные фильмы разных форматов, снятые не ранее 2021 года. Это могут быть: игровые, документальные, репортажные работы, а также клипы, которые длятся не более 10 минут.

Показ 10 лучших работ конкурса на одной из площадок фестиваля и зрительское голосование для выявления лучших работ.

Участники лектория получают дополнительный бонус в виде консультационной поддержки от кураторов «КиноСтарта» и сертификат о прохождении занятий.

В состав кураторской группы от «Ленфильма» войдут пресс-секретарь Артемий Аграфенин и кинорежиссер, руководитель Учебного центра «Ленфильм» Андрей Егоров. Кураторы дают старт образовательному и съемочным периодам, участвуют в организации и проведении кинолектория. Также кураторы готовы оказать участникам необходимую консультацию по вопросам кинопроизводства до дня окончания приема заявок на конкурс.

Работы конкурса должны соответствовать теме «Россия начинается здесь» (история и современность Псковской области, удивительные жители, Псковские ремесла, достопримечательности и локации региона и пр.).

Победитель определяется путем суммирования итогов трех голосований:

- мнение жюри (преподаватели кинолектория),

- мнение интернет-пользователей (он-лайн голосование с просмотром работ на ютуб-канале «Ленфильм»),

- «живое» голосование зрителей в дни фестиваля.

Победители конкурса получат призы от организаторов конкурса, а лучшая работа будет отмечена специальной наградой от дирекции фестиваля.

Участие в конкурсе короткометражного кино «КиноСтарт» может стать отличным стартом для начинающих режиссёров, сценаристов, монтажёров и всех, кто хотел бы попробовать себя в киноиндустрии.

Сроки проведения этапов конкурса:

23.05.2022 – 10.06.2022 – прием заявок на участие в кинолектории,

23.05.2022 – 26.06.2022 – прием заявок на конкурс видеоработ,

06.06.2022 – 10.06.2022 – кинолекторий,

27.06.2022 – 01.07.2022 – оценка работ членами жюри,

04.07.2022 – размещение работ участников на ютуб-канале киностудии «Ленфильм» для интернет-голосования,

08.07.2022 – 10.07.2022 – мастер-классы от мэтров кино для финалистов конкурса,

09.07.2022 – кинопоказ в рамках кинофестиваля «Западные ворота» с голосованием зрителей,

10.07.2022 – объявление результатов конкурса и вручение приза победителю на церемонии закрытия кинофестиваля «Западные ворота».

Пора начинать! Откройте для себя мир кино и не забывайте смотреть и поддерживать фильмы как друзей, так и земляков на III Международном кинофестивале «Западные ворота»!

Отправляйте Ваши заявки по адресу:

https://forms.yandex.ru/u/62875e01fd1880e19346021d/

Регистрация на кинолекторий:

https://forms.yandex.ru/u/6284dd663e7971ab60b18da8/