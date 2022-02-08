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Питерец.ру » Культура » Выставка «Кристалл чистейшей крезы»

Выставка «Кристалл чистейшей крезы»

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53
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Персональная выставка Ивана Горшкова в галерее Марины Гисич

Проект Горшкова — это форменное безумие! Это свидетельство того, художник сошел с ума, тронулся, поехал крышей, *банулся… А как иначе, если он, по его же собственным словам, нашел кристалл чистейшей крезы и намеревается предъявить его миру на выставке в середине февраля? Как еще это может быть, если невозможно, открыв для себя кристалл, не поехать кукухой?..

«Кристалл чистейшей крезы» — это совершенный художественный жест, который является источником таинственного алхимического процесса превращения заурядных вещей в произведения искусства. 

При входе в пространство галереи, где разместится «Кристалл чистейшей крезы», над головами посетителей предостерегающе нависают несколько хамелеоновых гаргулий. Массивные, грозные, непоколебимые, они оберегают то, что внутри? Или от того, что внутри, оберегают? Горшков осознает невероятную силу и опасность, которую таит «Кристалл». Он знает, что, встретив его однажды, никто не хочет с ним впредь расставаться.

Текст: Алексей Масляев

Мы уверены, с 12 февраля в Marina Gisich Gallery откроется поистине сумасшедший проект!


Иван Горшков персональная выставка

«Кристалл чистейшей крезы»

c 12 февраля 2022 по 26 апреля 2022

Куратор, Алексей Масляев

Marina Gisich Gallery, основная площадка

Набережная реки Фонтанки, 121

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