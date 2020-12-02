Выставка «Структуры»

15 декабря «АРТМУЗА» покажет произведения известного современного российского художника и дизайнера Тиграна Малхасяна, созданные при помощи запрограммированных роботов.

Экспозиция «Структуры» станет центральной выставкой в уходящем году. Большинство работ автора созданы путем программирования: согласно заранее продуманной идеи художника роботы разливают краски по холсту.

Тигран Малхасян подчинил своим специфическим творческим потребностям огромное количество визуальных средств и тем самым сформировал свой собственный уникальный язык обработки изображений. Тигран родился в семье петербургского учёного-физика, сам получил техническое образование, однако уже с двенадцати лет увлекся графикой, а впоследствии живописью. Сотрудничает с крупнейшими галереями Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, Тиграном Малхасяном созданы различные элементы интерьера на территории Центра современного искусства «Винзавод», например: дверь в административное здание, глазком которой служит воздухозаборник авиатурбины, рабочий стол руководства, в столешницу которого вбито 1,5 тысячи гвоздей, санузел (огромный глубоководный аппарат, или «бочка») и другие.

Автор привносит обостренное восприятие сегодняшнего мира в свои произведения, используя нефтепродукты как пигменты красок. Он убежден, что: «человек должен жить в этом веке и работать с материалами века. Только я не умею рисовать деньгами, так что остается масло!».

Неповторимые образы в работах Тиграна вовлекают зрителя своей специфичностью и многогранностью. Они открывают публике возможность иного восприятия реальности, благодаря которой художник прославился в России и за рубежом.

Выставка продлится до 24 января 2021 года.

Вход свободный. 16 +

ТИГРАН МАЛХАСЯН «СТРУКТУРЫ»

15.12.2020 -- 24.01.2021

(Галерея «Ц», 1 эт.)

Вернисаж 18 декабря в 19:00! Будет присутствовать автор!