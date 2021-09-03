Выставка «Psyche»

Художник и сценограф Станислав Гроздилов создал серию «Psyche», посвященную не столько переживанию эмоций, сколько к их творческому признанию. На работы повлияло то, что они были написаны в Сан-Франциско, где автор отмечает особенный подход к самовыражению человека.

Выставка состоится в музее современного искусства Артмуза. Серия работ под общим названием «Psyche» написана в Сан-Франциско в период с 2011 по 2016 годы, а картины из серии в разные годы побывали на коллективных и тематических выставках в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

В Сан-Франциско, как признается Станислав, довольно бережно относятся к самовыражению человека, какие бы странные формы оно не принимало. На улицах можно наблюдать паноптикум лиц, чьё «ненормальное» состояние принимается и даже культивируется обществом, постепенно становясь адекватным как для окружающих, так и для самого человека. Не встречая культурных и этических рамок, человек расслабляется и позволяет себе быть самим собой, являя тем самым целый букет сложносочиненных эмоций, которые часто не имеют никакого отношения к окружающей действительности и особенно к той ситуации, в которой «герой» находится в настоящий момент.

В основу серии легли исследования передачи сложных эмоций и работа Станислава театральным художником, а именно возможность вжиться в различные образы, испытывая пограничные состояния, вспоминая или фантазируя — когда человек полностью поглощен, смотрит в себя и нет ничего внешнего, что может помешать ему быть собой. В такие моменты лицо приобретает некую скульптурность и цвета, в которых человек видит мир, становятся символическими.

Отметить стоит еще и то, что перед Станиславом Гроздиловым никогда не стояла цель изображать психически нездоровых людей, такие люди для него всего лишь хорошо иллюстрируют открытость своего эмоционального мира. Тем не менее серия «Psyche» показывает гипертрофированное поведение моделей с проявлением типичных расстройств психики, маниакальных, психопатических и биполярных проявлений, которые зритель может узнать как в своих совершенно здоровых знакомых, так и в себе.

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