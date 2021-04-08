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Питерец.ру » Культура » Сувениры Юрия Гагарина и его автограф представят в Петербурге

Сувениры Юрия Гагарина и его автограф представят в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Сувениры Юрия Гагарина и его автограф представят в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи 9 апреля в 12.00 состоится открытие выставки «Предчувствие космоса.  Ракетное дело в России XVIII - начала XX вв.».

На новой выставке демонстрируются редкие архивные документы и издания, такие как, опубликованное в 1824 г. «наставление о составлении увеселительных огней, фейерверками именуемых, с присовокуплением приготовления военных огнестрельных и зажигательных вещей», научные труды полковника Константинова о боевых ракетах с их чертежами, его рапорт о деятельности ракетного заведения по усовершенствованию боевых ракет в 1850 г., чертежи ракет, разработанных М.М. Поморцевым и Н.В. Герасимовым, их докладные записки с автографами по вопросам, связанным с работой над созданием ракет, их описания, рапорты военных начальников об успешном применении ракет и т.д.

Так же состоится открытие нового экспозиционного комплекса, где будет представлено несколько предметов, связанных с жизнью и деятельностью первого космонавта планеты и покорением космоса.

Особый интерес представляет радиорелейная станция Р-406 ВЧ, которую посетил Ю.А. Гагарин в 1968 г.  Рядом в витрине можно увидеть памятную вазу (кубок), которую Юрий Гагарин  подарил расчету этой станции.

Также посетители смогут ознакомиться с Приветствием летчиков-космонавтов СССР Ю. Гагарина, П. Поповича, А. Николаева и генерал-полковника авиации Н. Каманина участникам слета отличников боевой и политической подготовки частей связи Министерства обороны СССР от 17 мая 1963 г. с автографами космонавтов.

Дополняют комплекс фотографии и сувенир, подаренный «Ленинградскому Музею артиллерии, инженерных войск и войск связи МО СССР в дни работы передвижной выставки на космодроме Байконур» (в феврале-марте 1979 года) – модель корабля Союз-32 «Прогресс-5».

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