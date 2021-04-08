Сувениры Юрия Гагарина и его автограф представят в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи 9 апреля в 12.00 состоится открытие выставки «Предчувствие космоса. Ракетное дело в России XVIII - начала XX вв.».

На новой выставке демонстрируются редкие архивные документы и издания, такие как, опубликованное в 1824 г. «наставление о составлении увеселительных огней, фейерверками именуемых, с присовокуплением приготовления военных огнестрельных и зажигательных вещей», научные труды полковника Константинова о боевых ракетах с их чертежами, его рапорт о деятельности ракетного заведения по усовершенствованию боевых ракет в 1850 г., чертежи ракет, разработанных М.М. Поморцевым и Н.В. Герасимовым, их докладные записки с автографами по вопросам, связанным с работой над созданием ракет, их описания, рапорты военных начальников об успешном применении ракет и т.д.

Так же состоится открытие нового экспозиционного комплекса, где будет представлено несколько предметов, связанных с жизнью и деятельностью первого космонавта планеты и покорением космоса.

Особый интерес представляет радиорелейная станция Р-406 ВЧ, которую посетил Ю.А. Гагарин в 1968 г. Рядом в витрине можно увидеть памятную вазу (кубок), которую Юрий Гагарин подарил расчету этой станции.

Также посетители смогут ознакомиться с Приветствием летчиков-космонавтов СССР Ю. Гагарина, П. Поповича, А. Николаева и генерал-полковника авиации Н. Каманина участникам слета отличников боевой и политической подготовки частей связи Министерства обороны СССР от 17 мая 1963 г. с автографами космонавтов.

Дополняют комплекс фотографии и сувенир, подаренный «Ленинградскому Музею артиллерии, инженерных войск и войск связи МО СССР в дни работы передвижной выставки на космодроме Байконур» (в феврале-марте 1979 года) – модель корабля Союз-32 «Прогресс-5».