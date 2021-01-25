В Петербурге приняли присягу военные полицейские ЗВО

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ состоялась торжественная церемония принятия военной присяги военнослужащими подразделения военной полиции военной комендатуры Санкт-Петербурга.

Перед принятием военной присяги военнослужащие прошли общевойсковую и специальную подготовку, сдали зачёты и выполнили требуемые нормативы по огневой, физической, инженерной и медицинской подготовке.

Подразделений военной полиции военной комендатуры Санкт-Петербурга обеспечивает в гарнизоне безопасность проведения ведомственных мероприятий, поддержание правопорядка и воинской дисциплины.