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Питерец.ру » Общество » В Петербурге приняли присягу военные полицейские ЗВО

В Петербурге приняли присягу военные полицейские ЗВО

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58
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Санкт-Петербурге приняли присягу военные полицейские ЗВО

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ состоялась торжественная церемония принятия военной присяги военнослужащими подразделения военной полиции военной комендатуры Санкт-Петербурга.

Перед принятием военной присяги военнослужащие прошли общевойсковую и специальную подготовку, сдали зачёты и выполнили требуемые нормативы по огневой, физической, инженерной и медицинской подготовке.

Подразделений военной полиции военной комендатуры Санкт-Петербурга обеспечивает в гарнизоне безопасность проведения ведомственных мероприятий, поддержание правопорядка и воинской дисциплины.  

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