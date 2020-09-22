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Питерец.ру » Общество » Молодежное пространство ПРОСТО снова открыло двери для молодых петербуржцев

Молодежное пространство ПРОСТО снова открыло двери для молодых петербуржцев

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
простоспб.рф
Молодежное пространство ПРОСТО снова открыло двери для молодых петербуржцев

Самое молодежное и популярное место в городе снова открыло свои двери с соблюдением всех мер безопасности.

«Надеюсь вы ждали этого так же, как и я! «ПРОСТО» открылось для посетителей. И мы очень вас ждем. Только не забывайте проходить предварительную регистрацию на сайте простоспб.рф. Чтобы всем хватило места и все было безопасно», – отметила председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

Организаторы просят соблюдать несколько простых правил на время ограничительных мер: не оставлять вещи в коворкинге, соблюдать социальную дистанцию и не размещаться в «мягких» зонах, а также не употреблять пищу. Также к посещению не допускаются лица до 18 лет, с признаками ОРВИ, без средств индивидуальной защиты.

На входе сотрудникам и молодежи будут измерять температуру, в помещениях разместили дозаторы с антисептиками, все поверхности дезинфицируются, нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции 1,5 м.

«Мы очень соскучились по нашим посетителям. Очень непривычно приходить в коворкинг и слышать эхо от собственного голоса. Мы очень надеемся, что пространство снова оживет и наполнится теплом и улыбками наших участников, конечно, с соблюдением мер безопасности. Ведь это самое главное», - говорит руководитель Молодежного пространства «ПРОСТО» Виктория Моторенко.

Информационная справка:  

Молодежное пространство «ПРОСТО» – проект Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Это концептуально новый подход к организации работы с молодежью, заключающийся в создании всех востребованных форм времяпрепровождения в рамках одного пространства: лекции и мастер-классы, образовательные программы, встречи с известными людьми, а также коворкинг для комфортной индивидуальной и групповой работы.

Источник: Комитет по молодежной политике
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