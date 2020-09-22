Молодежное пространство ПРОСТО снова открыло двери для молодых петербуржцев

Самое молодежное и популярное место в городе снова открыло свои двери с соблюдением всех мер безопасности.
Организаторы просят соблюдать несколько простых правил на время ограничительных мер: не оставлять вещи в коворкинге, соблюдать социальную дистанцию и не размещаться в «мягких» зонах, а также не употреблять пищу. Также к посещению не допускаются лица до 18 лет, с признаками ОРВИ, без средств индивидуальной защиты.
На входе сотрудникам и молодежи будут измерять температуру, в помещениях разместили дозаторы с антисептиками, все поверхности дезинфицируются, нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции 1,5 м.
Информационная справка:
Молодежное пространство «ПРОСТО» – проект Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Это концептуально новый подход к организации работы с молодежью, заключающийся в создании всех востребованных форм времяпрепровождения в рамках одного пространства: лекции и мастер-классы, образовательные программы, встречи с известными людьми, а также коворкинг для комфортной индивидуальной и групповой работы.