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Питерец.ру » Культура » «Россия — Моя история» откроет «Память поколений» по всей стране

«Россия — Моя история» откроет «Память поколений» по всей стране

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
«Россия — Моя история» откроет «Память поколений» по всей стране

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России Ассоциация исторических парков «Россия — Моя история» при поддержке Министерства культуры РФ, при участии Российского военно-исторического общества проведет мультимедийную выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в 23 регионах страны, включая Санкт-Петербург.

Первая подобная по концепции и масштабу мультимедийная выставка представит в исторических парках уникальную коллекцию — более 200 шедевров живописи отечественных мастеров XX века с помощью современных цифровых технологий и оборудования.

Одним из самых ярких визуальных решений на выставке стало внедрение спецэффектов в каждую экспонируемую картину. Так, знаменитые произведения из статичного живописного изображения превратились в самостоятельные мини-новеллы о том, что острый взгляд художника выбрал из фронтовых будней в качестве сюжета для своего полотна. Технологии, оживившие героев картин Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова и многих других, помогут любителям искусства стать не просто созерцателями исторической живописи, а увидеть в ней саму жизнь 1940-х годов.

Увидеть, а не просто представить оживших героев полотен — как будто встретиться со свидетелями тех лет. Вот письмо с фронта об окончании войны дрожит в руках «лактионовского» мальчика, а заунывный звук удаляющегося мессершмидта обрывает жизнь участников трагической композиции «Фашист пролетел» Аркадия Пластова. Последние секунды прощания в картине Гелия Коржева теперь не просто застыли в красках, а получили реальный хронометраж… Время неумолимо отсчитывает секунды.

Все это стало возможно благодаря технологиям видеомэппинга, лазерному проекционному оборудованию, тачскрин-панелям, содержащим обширные исторические экспликации и дополнения, авторским арт-объектам, предлагающим отрезвляющие и честные факты о монструозных планах врагов, изуверстве захватчиков и о стойкости, вере и воле русского народа.

Хронологические ленты событий, примеры малоизвестных подвигов, интересные и вдохновляющие факты из жизни в тылу и на передовой, развенчание мифов о войне, а также удобный дизайн интерфейсов приложений и яркая и современная подача визуального материала делают выставку неповторимой.

Подготовка проекта длилась более года. В результате экспозиция, состоящая из 8 тематических залов, объединила собрания 45 музеев страны, в том числе Государственной Третьяковской галереи, ГМВЦ «РОСИЗО», Государственного Русского музея, Музея Победы, Центрального музея Вооруженных Сил РФ, Государственного центрального музея современной истории России.

Мультимедийный проект стал продолжением художественной экспозиции «Память поколений», проходившей в Московском «Манеже» с 4 ноября по 10 декабря 2019 года. С момента открытия выставки в «Манеже», проходившего при участии Президента РФ В. В. Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ее посетили свыше 250 тысяч человек.

Экспозиция развернется на площадке исторического парка «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге, расположенного по адресу: Бассейная улица, д. 32. Информация о дате открытия будет опубликована позже.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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