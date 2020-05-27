На «Интермузей» - в команде друзей!

Санкт-Петербургский Исторический парк «Россия – моя история» принимает участие в международном онлайн - фестивале «Интермузей - 2020» совместно с музеями города и представляет на фестивале интерактивную экспозицию от региона Санкт-Петербург. Тема экспозиции «Рассказать, чтобы помнили» посвящена 75-летию Победы.

Партнерами Исторического парка выступили Государственный мемориальный музей А.В. Суворова, Мемориальный музей «Разночинный Петербург», Государственный литературный музей «ХХ век», Государственный музей городской скульптуры.

В год 75-летия Великой Победы тема сохранения памяти о Великой Отечественной войне — одна из наиболее актуальных. Общество традиционно возлагает миссию сохранения памяти и выстраивания взаимосвязи между прошлым и современностью на музеи. Тема «Интермузея-2020» - «Хранители мира» призвана подчеркнуть значение и роль музеев для приобщения новых поколений к исторически выверенному знанию о войне и противодействии фальсификации истории.

Для Петербурга-Ленинграда война - это в первую очередь история блокады. Ленинград на два с половиной года превратился в город-фронт, в котором понятие «тыл» утратило значение. Особенность феномена блокады и сохранения памяти о ней состоит в том, что само существование в городе, сама задача выжить уже являлась необычайно сложной; люди, которые жили и продолжали работать, уже были героями. Полноценное осознание этого факта требует от современного человека определенного усилия, и помочь совершить его - одна из задач музейного сообщества.

Ознакомиться с виртуальной экспозицией можно по ссылке: https://imuseum.ru/s12/

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.