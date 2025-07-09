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Питерец.ру » Экономика » В Петербурге хотят изменить налогообложение для такси и каршеринга

В Петербурге хотят изменить налогообложение для такси и каршеринга

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
1MI
В Северной столице обсуждают новые налоговые инициативы для такси и каршеринга

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге рассматривается вопрос о изменении налогов для компаний, предоставляющих услуги такси и каршеринга. Власти города планируют пересмотреть систему налогообложения для того, чтобы оптимизировать доходы от этой отрасли.

Сегодня компании, работающие в Северной столице, платят налоги в бюджет тех регионов, где они зарегистрированы. В результате средства от предприятий такси и каршеринга поступает меньше средств в казну города на Неве. Власти Петербурга недовольны таким развитием событий.

Представители бизнеса и эксперты высказывают разные мнения по поводу предлагаемых изменений. Некоторые считают, что новые налоги могут привести к увеличению стоимости услуг для потребителей. Другие же не думают, что изменения обернутся какими-либо негативными последствиями.

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