Такси в СПб подорожало

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге выросла стоимость поездки в такси. За прошедший год жители и гости города в среднем платили за это 626 руб., что на 11% больше, нежели раньше.

Также в СПб вырос спрос на услуги такси. За лето и начало осени он стал на 4% больше, нежели в аналогичный период 2023-го. Повышение спроса на перевозки объясняется ростом доходов населения Петербурга, увеличением турпотока и улучшением деловой активности.

Если смотреть в целом в России, то средняя стоимость поездки в такси поднялась на 12% и достигла 598 руб. В Москве цена повысились на 11%, как и в СПб, но пассажиры в среднем платят 821 руб.

Также в Петербурге рассмотрят вопрос, связанный с запретом работы в такси для иностранцев. Подобные ограничения уже ввели в Ленобласти и ряде регионов страны.