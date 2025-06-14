Сколько стоят памятники на улицах Петербурга

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге проведена оценка стоимости памятников, установленных на городских улицах. Общая сумма, в которую оценены монументы, составляет порядка полумиллиарда рублей.

Оценка стоимости памятников позволяет определить необходимые ресурсы для их сохранения и поддержания в надлежащем состоянии. В зависимости от этого могут быть разработаны программы по реставрации или замене памятников, а также выделены средства на организацию мероприятий, связанных с уходом за монументами.

Важно отметить, что поддержание исторических памятников в надлежащем состоянии способствует сохранению культурного наследия и привлекает туристов, что, в свою очередь, положительно сказывается на экономике города.