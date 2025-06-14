Сколько стоят памятники на улицах Петербурга

ента новостей

14:39
Определены самые подешевевшие марки автомобилей в Петербурге
09:44
Петербуржцы против вейпов
09:23
Возникают недостатки в уборке Петербурга перед форумом
21:30
Софья Булгакова и Ксения Меньщикова – новые лица в составе волейбольной «Ленинградки»
18:13
Задержаны посредники мошенников
17:39
Утренние крики на Неве: согласование обязательно!
15:28
На Будапешсткой улице в ДТП пострадала 12-летняя девочка
14:40
В Мурино избили и оргабили прохожего
14:06
В Новом Девяткино неизвестные избили подростка
13:59
На берегу Суздальского озера задержали четверых стрелков по банкам
13:55
В Петербурге ищут стрелка по окнам на улице Шостаковича
10:01
Собачий приют готовится к переезду
09:42
Клещи продолжают активно кусать
02:15
Финал НБА – 2025: «Индиана» повела в серии с «Оклахомой» со счётом 2–1 после победы в третьем матче
17:51
«Росконгресс Интернэйшэнл» на ПМЭФ
17:32
Китайский автопром прибегает к помощи Петербурга
14:30
На Суздальском шоссе иномарка сбила 14-летнего велосипедиста
14:23
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Жени Егоровой
10:58
На трассе «Мины-Новинка» в ДТП погиб велосипедист
10:50
Беглов и Бельский поздравили жителей Северной столицы с Днем России
10:02
ПМЭФ и цены в отелях: выявлена проблема
09:52
Начнут штрафовать за склонение к абортам
17:49
Самокатчики в Петербурге: какова статистика нарушений
17:40
Безопасность на воде: доступны семь водоемов Петербурга и Ленобласти
14:13
День России в Историческом парке "Россия - Моя история"
13:09
В Петербурге задержали подозреваемых в распространении порнографии
12:22
В Ленобласти задержали троих пособников IT-мошенников
12:15
В Сертолово задержали подростка, избившего прохожего из-за девушки
12:11
В Петербурге раскрыто преступление против двух 11-летних девочек, совершенное в 1998 году
12:03
В Ленобласти задержали наркозакладчика из деревни Куттузи
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Сколько стоят памятники на улицах Петербурга

Сколько стоят памятники на улицах Петербурга

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
В какую сумму оценены памятники, расположенные на улицах Санкт-Петербурга?

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге проведена оценка стоимости памятников, установленных на городских улицах. Общая сумма, в которую оценены монументы, составляет порядка полумиллиарда рублей.

Оценка стоимости памятников позволяет определить необходимые ресурсы для их сохранения и поддержания в надлежащем состоянии. В зависимости от этого могут быть разработаны программы по реставрации или замене памятников, а также выделены средства на организацию мероприятий, связанных с уходом за монументами.

Важно отметить, что поддержание исторических памятников в надлежащем состоянии способствует сохранению культурного наследия и привлекает туристов, что, в свою очередь, положительно сказывается на экономике города.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

26-03-2020, 18:58
Общественники запускают онлайн опрос о состоянии объектов культурного наследия
9-01-2019, 14:37
Волонтёрам Петербурга могут разрешить участвовать в реставрации объектов культурного наследия
11-11-2013, 16:36
Обмен опытом в вопросе реставрации памятников
1-04-2017, 08:45
Решено создать реестр памятников деревянного зодчества
7-08-2020, 19:00
Смольный выделил на восстановление городских памятников более 2 млрд рублей
22-05-2015, 08:29
Памятники Петру І тщательно помоют

Происшествия на дорогах

Вчера, 15:28
На Будапешсткой улице в ДТП пострадала 12-летняя девочка
12-06-2025, 14:30
На Суздальском шоссе иномарка сбила 14-летнего велосипедиста
12-06-2025, 10:58
На трассе «Мины-Новинка» в ДТП погиб велосипедист
11-06-2025, 11:49
На набережной реки Фонтанки иномарка сбила 6-летнего мальчика
Наверх