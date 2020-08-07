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Питерец.ру » Культура » Смольный выделил на восстановление городских памятников более 2 млрд рублей

Смольный выделил на восстановление городских памятников более 2 млрд рублей

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Опубликовал: Vera_Bu
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Профильный комитет охраны памятников сообщил, что в этом году на сохранение городских объектов культурного наследия выделено более 2,1 млрд рублей.

«Только Москва может с нами сравниться, во всех остальных субъектах финансирование поменьше», — с гордостью отметил глава комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) Сергей Макаров.

Даже во время карантина восстановительные работы на крупнейших объектах не останавливались. Среди них оказались памятник Николаю I, Казанский собор, Александровская больница, часть стен и ограда восточного двора Александро-Невской лавры, Гатчинский дворец, Смольный монастырь, Дворец Юсуповых и Дом Монферрана. Это стало возможным благодаря внесению федеральными властями направления реставрации в перечень работ первоочередной важности.
Увы, но среди этих памятников не оказалось Конюшенного ведомства. Комплекс петровского времени не попал в список восстановления, так как уже не первый год чиновники планируют передать его инвестору, однако процесс завис, и огромный памятник в центре города продолжает разрушаться. При этом прошлым летом на суд города было представлено пять вариантов развития комплекса, но в Смольном так и не смогли определиться, кому и на каких условиях они готовы передать его. Прошел фактически год, а дата торгов так и не объявлена. Специалисты опасаются, что город дотянет до того момента, когда восстанавливать будет нечего.
Тем более что печальные инциденты происходят регулярно. 5 августа произошло очередное обрушение в центральной части города – рухнул балкон доходного дома Иоффа на Загородном проспекте, 24. По счастливой случайности обошлось без жертв - бетонную глыбу с верхнего этажа принял на себя балкон этажом ниже. Аналогичный случай произошел в мае на Кирочной улице, 20 – здесь обрушились сразу четыре балкона.
Все это свидетельствует о том, что, несмотря на выделенные средства для сохранения культурного наследия Петербурга, у города не хватает финансовых возможностей для поддержания в надлежащем состоянии многочисленных памятников. Поэтому власти обязаны выстраивать диалог с владельцами и бизнесменами для конструктивного взаимодействия, а не откладывать инвестиционные проекты в долгий ящик.

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