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Питерец.ру » Экономика » Сколько уйдет на ВСМ из СПб в Москву?

Сколько уйдет на ВСМ из СПб в Москву?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Какие расходы потребуются на новую высокоскоростную магистраль, соединяющую СПб и Москву?

«Питерец.ру» сообщает, что на строительство ВСМ СПб – Москва выделят 46 млрд. руб. Это позволит получить новые рабочие места и ускорит реализацию проекта. Эта магистраль существенно сократит время в пути между двумя крупнейшими мегаполисами РФ.

Раньше это расстояние преодолевалось за 4 часа, теперь же понадобится вдвое меньше времени. Поездки станут более комфортными и доступными, что увеличит пассажиропоток из СПб в Москву.

Строительство этой магистрали является важным этапом в развитии транспортной инфраструктуры России. Ожидается, что реализация данного проекта приведет к укреплению связей между двумя столицами.

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