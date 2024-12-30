Сколько уйдет на ВСМ из СПб в Москву?

«Питерец.ру» сообщает, что на строительство ВСМ СПб – Москва выделят 46 млрд. руб. Это позволит получить новые рабочие места и ускорит реализацию проекта. Эта магистраль существенно сократит время в пути между двумя крупнейшими мегаполисами РФ.

Раньше это расстояние преодолевалось за 4 часа, теперь же понадобится вдвое меньше времени. Поездки станут более комфортными и доступными, что увеличит пассажиропоток из СПб в Москву.

Строительство этой магистрали является важным этапом в развитии транспортной инфраструктуры России. Ожидается, что реализация данного проекта приведет к укреплению связей между двумя столицами.