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Питерец.ру » Общество » 100 миллиардов на мегапроекты

100 миллиардов на мегапроекты

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Власти СПб выделяют 100 млрд. руб. на реализацию крупных проектов

«Питерец.ру» отмечают, что власти Северной столицы имеют большие планы по развитию города. Одним из важнейших направлений является работа над мегапроектами, которые дают Петербургу новые возможности. Она будут актуальными на протяжении десятилетий.

По словам Александра Беглова, для реализации таких проектов привлекаются федеральные и частные инвестиции. На такие цели понадобится более 100 млрд. руб. Это строительство Большого Смоленского моста и ШМСД и скоростной жд магистрали, соединяющей СПб и Москву.

Губернатор подчеркнул, что сейчас проект ШМСД готов на 22%. Что касается жд магистрали, то она должна увеличить турпоток из Москвы на 25%. По сути, эта дорога станет работать как «наземное метро».

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