Супруг Булановой в больших долгах

Бизнесмен Валерий Руднев, являющийся супругом известной певицы Татьяны Булановой, задолжал огромные суммы ФНС и приставам. По данным «Питерец.ру», долги молодого предпринимателя превысили 10 млн. руб.

Мужчина не делал необходимые налоговые платежи за собственный бизнес, а также не погашал займы перед банками. В итоге на него завели исполнительные производства и в дело вмешались приставы.

Известно, что самый крупный долг Руднева составлял 8,9 млн. руб. Однако предприниматель не погашал его, поэтому сумма выросла. Также бизнесмен должен налоговой 805 тыс. руб. – это сумма невыполненных налоговых отчислений за компанию «ББ-Галерея», которая сейчас находится под угрозой закрытия. Руднев является совладельцем еще одной фирмы – та пока продолжает работать.