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Питерец.ру » Экономика » Супруг Булановой в больших долгах

Супруг Булановой в больших долгах

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.kp.ru
Нынешний муж Булановой скопил многомиллионные долги

Бизнесмен Валерий Руднев, являющийся супругом известной певицы Татьяны Булановой, задолжал огромные суммы ФНС и приставам. По данным «Питерец.ру», долги молодого предпринимателя превысили 10 млн. руб.

Мужчина не делал необходимые налоговые платежи за собственный бизнес, а также не погашал займы перед банками. В итоге на него завели исполнительные производства и в дело вмешались приставы.

Известно, что самый крупный долг Руднева составлял 8,9 млн. руб. Однако предприниматель не погашал его, поэтому сумма выросла. Также бизнесмен должен налоговой 805 тыс. руб. – это сумма невыполненных налоговых отчислений за компанию «ББ-Галерея», которая сейчас находится под угрозой закрытия. Руднев является совладельцем еще одной фирмы – та пока продолжает работать.

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