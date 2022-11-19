Буланова опять выходит замуж

Петербуржская певица Татьяна Буланова выходит замуж. Эта информация появилась в соцсетях. Одна из подруг звезды разместила фото Булановой, назвав ее счастливой невестой и оставив небольшой комментарий по этому поводу.

Однако никаких подробных сведений относительно свадьбы Булановой не приводится. Известно, что избранником 53-летней певицы является экс-теннисист Вадим Руднев. Он моложе Татьяны на 19 лет и после завершения спортивной карьеры занимается бизнесом.

Ранее Буланова высказывалась, что никто из людей не желает быть одиноким. Она признавала, что в положении незамужней женщины нет чего-то страшного. Однако лучше, когда рядом есть любимый человек, который становится другом и единомышленником.

«Питерец.ру» отмечает, что этот брак будет для Татьяны третьим. Ранее она связывала себя брачными узами с музыкантом Тагриным и футболистом Радимовым.