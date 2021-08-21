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Питерец.ру » Политика » Буланову зарегистрируют на выборы в ЗакС?

Буланову зарегистрируют на выборы в ЗакС?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
9111.ru
Жалобу Татьяны Булановой частично удовлетворили

Предвыборная кампания в Петербурге сопровождается многочисленными жалобами и разбирательствами. Одним из таких моментов стал отказ в регистрации Татьяны Булановой на выборы в местный парламент.

Однако известная певица подала жалобу, которую частично удовлетворили. «Питерец.ру» напоминает, что Булановой отказали в регистрации из-за высокого процента некачественных подписей. Таковых оказалось 18%, а допустимый порог заметно ниже – 5%.

Но в юридической отделе Горизбирком признали, что при проверке подписей были допущены ошибки. Представители ТИК №17 нарушили рекомендации ЦИК. Еще решение об отказе регистрации было вынесено с нарушением сроков.

Что теперь? Избирательная комиссия должна будет пересчитать подписи, которые предоставила Татьяна Буланова. Пока певицу не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты ЗакСа. Но это становится возможным – все будет зависеть от пересчета подписей.

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